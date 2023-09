Ostrzał Lwowa. Spłonęła fabryka okien Fakro

Reuters: Rosja wyeksportowała w tym roku węgiel z zaanektowanych terenów Ukrainy do Turcji Rosja wyeksportowała w tym roku do Turcji z zaanektowanych terenów Ukrainy węgiel o wartości co najmniej 14,3 mln dolarów – informuje we wtorek agencja Reutera, na podstawie rosyjskich danych celnych, do których uzyskała dostęp.