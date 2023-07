Ostry podział w RPP. "Skala zacieśnienia nie jest wystarczająca"

Niektórzy członkowie RPP w czerwcu ponownie wyrażali opinię, że dotychczasowa skala podwyżek stóp procentowych jest niewystarczająca do powrotu inflacji do celu - podano w opisie dyskusji z posiedzenia RPP w 5-6 czerwca. Większość z RPP uznała, że umocnienie PLN było wyraźne.

fot. Marek Wisniewski / Puls Biznesu / / FORUM

"Niektórzy członkowie Rady wyrażali opinię, że wobec utrzymującej się wysokiej dynamiki cen oraz podwyższonych oczekiwań inflacyjnych dotychczasowa skala podwyżek stóp procentowych NBP jest niewystarczająca do zapewnienia powrotu inflacji do celu w średnim okresie oraz obniżenia oczekiwań inflacyjnych do poziomów spójnych ze średniookresowym celem inflacyjnym. W opinii tych członków Rady oczekiwany w świetle prognoz proces dezinflacji, a zwłaszcza obniżanie się inflacji bazowej, będzie przebiegać zbyt wolno" - napisano.

Niektórzy członkowie Rady oceniali, że wciąż znaczna część przedsiębiorców i konsumentów oczekuje relatywnie wysokiej inflacji oraz że mediana prognoz dynamiki cen formułowanych przez analityków rynkowych pozostała w ostatnim czasie stabilna. Oceniali oni przy tym, że tempo obniżania się inflacji może być wolniejsze niż ścieżka zarysowana w marcowej projekcji.

Reklama

Niektórzy członkowie Rady byli z kolei zdania, że spadek inflacji w kolejnych kwartałach może być szybszy niż wskazują na to obecne prognozy.

Większość oceniała w czerwcu, że procesowi dezinflacji sprzyja obserwowane w ostatnich miesiącach wyraźne umocnienie kursu złotego.

Część członków Rady wskazywała, że spadkowi inflacji sprzyjałoby także ograniczenie marż przedsiębiorstw, które w poprzednich kwartałach w części branż były relatywnie wysokie.

Większość członków Rady oceniła, że osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co będzie w dalszym ciągu oddziaływać również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce.

Do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać, zdaniem większości, osłabienie dynamiki krajowego PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu.

"W efekcie większość członków Rady oceniła, że dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Podkreślano przy tym, że Rada w sposób elastyczny określa pożądane tempo powrotu inflacji do celu, ponieważ szybkie sprowadzenie inflacji do celu może wiązać się z istotnymi kosztami dla stabilności makroekonomicznej i finansowej" - napisano.

"Członkowie Rady podtrzymali ocenę, że szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki. Większość członków Rady uznała, że biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, a w szczególności oczekiwane stopniowe obniżanie się inflacji, osłabienie krajowej koniunktury, w tym spadek popytu konsumpcyjnego, obniżanie się oczekiwań inflacyjnych, niską dynamikę agregatów monetarnych, w tym niską dynamikę kredytu, a także obniżanie się presji inflacyjnej za granicą w połączeniu z ryzykami dla światowej koniunktury, oraz uwzględniając dokonane wcześniej silne zacieśnienie monetarne, uzasadnione jest obecnie utrzymanie niezmienionych stóp procentowych NBP" - dodano.

Członkowie Rady wskazywali, że dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej.

W czerwcu RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie, w tym referencyjną na poziomie 6,75 proc.

tus/ gor/