Ostra przecena srebra

Shutterstock

Wtorkowy poranek przyniósł pogłębienie poniedziałkowych spadków notowań srebra. Biały metal traci na fali ucieczki od ryzykownych aktywów, komplikacji w polityce wewnętrznej USA oraz z powodu umocnienia dolara.

W poniedziałek kurs kontraktów terminowych na srebro spadł aż o 8%. We wtorek do 10:35 notowania srebra zniżkowały o 2,1%, schodząc do 24,28 dolarów za uncję. Po raz ostatni tak niskie ceny srebra obserwowaliśmy w połowie sierpnia.

Zdaniem analityków ta nieco paniczna wyprzedaż srebrnych kontraktów była efektem strachu przed powtórnym „zamknięciem gospodarki” w części krajów europejskich. Ponowny lockdown skutkowałby zapewne jeszcze głębszą zapaścią gospodarczą i w konsekwencji spadkiem zapotrzebowania na srebro, które współcześnie jest w znacznej mierze metalem przemysłowym.

Do tego doszły perturbacje w Waszyngtonie. Po śmierci lewicowej sędzi Sądu Najwyższego prezydent Trump prawdopodobnie zechce nominować nowego sędziego pod sam koniec swojej kadencji. Byłby to ruch sprzeczny z prawną tradycją i zapewne spowoduje ostrą ripostę Partii Demokratycznej. W konsekwencji możemy zapomnieć o szybkim wdrożeniu kolejnego pakietu wydatków publicznych mających stymulować bieżącą koniunkturę kosztem potężnego wzrostu długu publicznego finansowanego „dodrukiem” pieniądza przez Rezerwę Federalną.

Rynek zareagował na to umocnieniem dolara, a to niekorzystny sygnał dla całego sektora metali szlachetnych. W poniedziałek przecena objęła bowiem także złoto, pallad i platynę. Mamy więc do czynienia z „deflacyjnym powiewem” na rynkach finansowych, których uczestnicy obawiają się przykręcenie kurka z pieniędzmi ze strony rządów i banków centralnych.

Mimo sierpniowo-wrześniowej korekty metale szlachetne pozostają jedną z najlepiej spisujących się klas aktywów A.D. 2020. Od początku roku dolarowe ceny srebra wzrosły o 35%, złota o 25%, a palladu o 19% (platyny spadły o prawie 10%). Dla porównania, bijący historyczne rekordy Nasdaq jest na plusie „tylko” o 20%, a S&P500 ledwo jest na plusie, licząc stopę zwrotu od początku roku.

KK