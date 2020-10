Ostatnia debata Trump-Biden. Płaca minimalna, koronawirus, polityka klimatyczna i brak chaosu

fot. MIKE SEGAR / Reuters

W Nashville w stanie Tennessee odbyła się druga i ostatnia debata prezydencka. Ubiegający się o reelekcję Donald Trump i jego wyborczy rywal Joe Biden spierali się m.in. w kwestiach odpowiedzi władz na epidemię koronawirusa, zmian klimatycznych i bezpieczeństwa narodowego.

Telewizyjne starcie w słynnym z muzyki country Nashville moderowała Kristen Welker z NBC News. Ekscytujący Amerykanów 90-minutowy słowny pojedynek podzielono na sześć segmentów. Dotyczą one pandemii koronawirusa, amerykańskich rodzin, kwestii rasowych, zmian klimatycznych, bezpieczeństwa narodowego oraz przywództwa.

W trakcie dwuminutowych wypowiedzi na początku każdego z segmentów utrudnione było przerywanie. Pomóc ma w tym wyciszenie mikrofonów. Te nadzwyczajne środki podjęto po pierwszej debacie z 29 września, która w zgodnej opinii mediów była wyjątkowo chaotyczna oraz pełna wyzwisk.

Republikanie mają nadzieję, że w ostatnim starciu w TV prezydent pokaże swoje złagodzone oblicze, co w konsekwencji przyniesie mu sondażowe odbicie. Zespół Trumpa - jak donoszą jego doradcy - chce skupić się bardziej na polityce zagranicznej, której zabrakło w pierwszej debacie.

Biden natomiast ma się koncertować na sprawach dotyczących codziennego życia Amerykanów. Akcent kłaść na krytykę Białego Domu za zarządzanie polityką państwa wobec epidemii koronawirusa.

Odmienne zdania co do walki z koronawirusem

Debata rozpoczęła się od segmentu poświęconego epidemii koronawirusa. Prezydent Donald Trump zapewniał, że szczepionka powstanie w ciągu tygodni i że państwo mocno walczy z wirusem; kandydat Demokratów Joe Biden ocenił, że działania władz były tragiczne.

Trump wymieniał, że w USA spadła śmiertelność zakażonych. Mówił, że Stany Zjednoczone produkują respiratory i wysyłają je do innych państw. Za rozwój epidemii obwinił Chiny.

Biden swoją wypowiedź zaczął od przypomnienia, że na Covid-19 zmarło już ponad 220 tys. Amerykanów. Ocenił, że osoba, która tak zarządzała odpowiedzią państwa na epidemię, nie powinna być w Białym Domu. "Zapewnię, że będziemy mieli plan" - obiecywał w kontekście epidemii.

Biden: Rosja nie chce, bym został prezydentem

Rosja nie chce, bym został prezydentem USA - ocenił w trakcie debaty prezydenckiej kandydat Demokratów Joe Biden. Nikt nie był bardziej twardy wobec Rosji ode mnie - mówił natomiast prezydent USA Donald Trump.

Biden zarzucał prezydentowi, że ten nie postawił się przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi w kwestii mieszania się tego państwa w proces wyborczy w USA.

"Każdy, kto ingeruje w nasze wybory, poniesie cenę" - zapewnił.

"Nikt nie był bardziej twardy wobec Rosji niż ja" - mówił Trump, podkreślając, że za jego rządów wrosły wydatki na zbrojenia państw NATO oraz sprzedaż amerykańskiej broni na Ukrainę.

"Nigdy nie miałem żadnych pieniędzy z Rosji" - zapewniał natomiast Trump i oskarżał swojego kontrkandydata o przyjmowanie pieniądzy od rosyjskich władz.

Trump: Nie jestem typowym politykiem

Nie jestem typowym politykiem i dlatego zostałem wybrany - powiedział prezydent USA Donald Trump w trakcie debaty prezydenckiej. Kandydat Demokratów Joe Biden stwierdził, że zmusiłby Chiny do przestrzegania międzynarodowych zasad.

Przywódca USA przypomniał, że w ramach umowy handlowej zapewnił, iż produkty amerykańskich rolników są kupowane przez Chiny. Ocenił, że jego polityka celna przysłużyła się przemysłowi w Stanach Zjednoczonych.

Trump stwierdził, że Biden wygłasza "polityczne oświadczenia". "Ja nie jestem politykiem i dlatego zostałem wybrany" - ocenił.

Kandydat Demokratów podkreślał trudną sytuację gospodarczą amerykańskich rodzin w trakcie epidemii. "Tu nie chodzi o jego rodzinę czy moją, to chodzi o twoją rodzinę. A twoja rodzina cierpi. Jeśli jesteś w klasie średniej, to bardzo cierpi teraz" - mówił, zwracając się do amerykańskich wyborców.

Różne zdania na temat płacy minimalnej

Kandydat Demokratów na prezydenta USA Joe Biden opowiedział się w debacie za wprowadzeniem płacy minimalnej na poziomie 15 USD za godzinę. Ubiegający się o reelekcję Donald Trump uznał, że decyzja o podwyższeniu płacy minimalnej powinna należeć do stanów.

Trump powiedział również, że rozważyłby podwyższczenie płacy minimalnej, ale nie do poziomu, który doprowadziłby przedsiębiorstwa do upadku. Mówił, że istnieje ryzyko, że może to doprowadzić do zwolnień pracowników.

Biden stwierdził, że nie ma dowodów na to, że firmy przestaną działać w przypadku podniesienia płacy minimalnej.

Polityka klimatyczna

Kandydat Demokratów na prezydenta USA Joe Biden stwierdził podczas debaty, że zmiany klimatyczne to "egzystencjonalne zagrożenie". Walczący o drugą kadencję Donald Trump mówił, że jego administracja dba o rozwój środowiska "bez niszczenia środowiska".

Przywódca USA ocenił, że Stany Zjednoczone pod względem ochrony klimatu radzą sobie lepiej niż Chiny, Indie czy Rosja.

Trump wskazywał, że za jego rządów Stany Zjednoczone są "niezależne energetycznie". "Wiem o wietrze więcej niż ty, jest niesamowicie drogi i zabija wszystkie ptaki" - powiediał, zwracając się do swojego wyborczego rywala.

Biden mówił o "moralnym obowiązku" przeciwdziałania globalnemu ociepleniu, uznając, że zostało na to mało czasu. Ocenił w tym kontekście, że kolejna kadencja Trumpa oznaczać będzie "prawdziwe kłopoty".

mobr/wr/