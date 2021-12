Ostatni moment na odliczenie składki zdrowotnej od podatku. Jest jeden warunek

fot. vivooo / / Shutterstock

Koniec grudnia to ostatni dzwonek na przelew do ZUS dla przedsiębiorców, którzy chcą odliczyć składkę zdrowotną za grudzień od podatku dochodowego. Zaoszczędzić można blisko 330 zł. Jest jeden warunek.

Polski ład likwiduje możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego. Nowe przepisy podatkowe wchodzą w życie od 1 stycznia 2022 r. W praktyce oznacza to, że dotyczą również składek ZUS na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2021 r. jeżeli zostaną opłacone w styczniu przyszłego roku przedsiębiorca nie obniży PIT o część składki zdrowotnej.

Przedsiębiorcy mają ostatnią szansę, aby skorzystać z możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. W tym celu powinni zapłacić składkę ZUS za grudzień w tym roku. Czy wykonanie takiego przelewu jest zgodne z prawem? Obowiązujące przepisy wyznaczają maksymalny czas, do którego należy zapłacić za ubezpieczenie zdrowotne, czyli do 10 stycznia 2022 r. Natomiast przedsiębiorca może wykonać przelew wcześniej - tzn. zapłacić składkę zdrowotną za grudzień 2021 r. w grudniu.

Jest jeden warunek. Przedsiębiorcy mogą wcześniej opłacić składkę zdrowotną za grudzień, jeżeli jednocześnie zapłacą także pozostałe składki na ubezpieczenia społeczne, które ich dotyczą. Przelew do ZUS powinien być wykonany w odpowiedniej kwocie w całości na konto płatnika. W innym przypadku tzn. jeżeli kwota będzie niższa niż suma ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego do zapłaty, to ZUS podzieli proporcjonalnie wpłacone pieniądze na każde z obciążeń publiczno-prawnych – podaje "Rzeczpospolita".

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zyskać 328,78 zł. Według aktualnie obowiązujących przepisów przedsiębiorcy płacą składkę zdrowotną w stałej kwocie, niezależnie od kwoty dochodu – 381,81 zł miesięcznie, z tego 328,78 zł odliczają od podatku.

DF