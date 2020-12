Ostatni gasi światło. Te marki zdecydowały o opuszczeniu Polski w 2020 roku

fot. Scott Mulligan / Shutterstock

Koronawirus, upadłość czy skupienie się na innych regionach - w 2020 roku sporo przedsiębiorstw poinformowało o opuszczeniu polskiego rynku. Od gigantów handlowych poprzez usługi bankowe do producenta motoryzacyjnego czy sieci siłowni. Podsumowując kończący się rok, przygotowaliśmy zestawienie firm i marek, które już zniknęły albo niebawem znikną z Polski.

Brytyjska grupa supermarketów Tesco poinformowała w 18 czerwca, że za 819 milionów złotych sprzedała swój polski oddział i zamierza skoncentrować się na innych rynkach w regionie Europy Środkowej - w Czechach oraz na Węgrzech i Słowacji. W wydanym oświadczeniu

Tesco wskazało, że ma silniejszą pozycję rynkową i lepsze perspektywy wzrostu w trzech pozostałych krajach. Nabywcą jej 301 sklepów w Polsce jest Salling Group A/S, właściciel m.in. sieci Netto.

Alior Bank i T-Mobile ogłosiły we wrześniu zakończenie współpracy w ramach projektu T-Mobile Usługi Bankowe, co w praktyce oznacza to, że marka TMUB zniknie z rynku. Klienci telebanku zostali przeniesieni do Aliora 29 listopada 2020 r., co nie odbyło się bez przeszkód.

Kolejną bankową marką, która zniknęła z rynku, jest BGŻOptima - została ona połączona z BNP Paribas. 4 grudnia bank wyłączył stary system bankowości internetowej Pl@net, w którym działała BGŻOptima, a klientów przeniesiono do nowego systemu – GOoptima.

Popularna francuska sieć sklepów z odzieżą damską ogłosiła, że z końcem czerwca znika z polskiego rynku. W całej Polsce funkcjonowało 25 sklepów marki Camaieu. Placówki prowadzone były nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach, jak Zabrze, Ruda Śląska czy Elbląg.



Francuskie media informowały, że firma boryka się z poważnymi problemami finansowymi wskutek wydarzeń wywołanych epidemią koronawirusa. Nie wykluczono zamknięcia sklepów nie tylko na polskim rynku, ale także w innych krajach, gdzie funkcjonowały butiki tej marki.

Do 2021 roku z Polski zniknie popularna francuska marka odzieżowa dla kobiet Promod. Pierwsze butiki zostały zlikwidowane w listopadzie w trakcie zamknięcia sklepów odzieżowych i obuwniczych w galeriach handlowych. Do końca roku pozostałe sklepy francuskiej sieci zostaną zamknięte.

Mitsubishi rezygnuje nie tylko z Polski, ale i całej Europy. Producent zaprzestanie wprowadzania nowych modeli na europejskie rynki – informował w lipcu Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Gdy obecne modele przestaną być sprzedawane, wycofa się z Europy.

Wyjście z Europy należącego do aliansu Renault–Nissan–Mitsubishi producenta aut ma być częścią trzyletniego programu, którego celem jest zniwelowanie strat ponoszonych przez firmę.

30 kwietnia zapadła decyzja w sprawie polskiej spółki Spotify. Jej całościowy udziałowiec, czyli szwedzki serwis streamingowy, rozpoczął postępowanie likwidacyjne. Spotify Polska zajmowała się głównie sprzedażą reklam na platformie muzyki online. Wśród pozostałych rodzajów działalności wpisanych do KRS jest m.in. działalność w zakresie portali internetowych oraz dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów.

Aplikacja mobilna do śledzenia treningów zniknie z rynku wraz z końcem 2020 roku. Użytkownicy mają kilka miesięcy na przeniesienie danych. Endomondo zwróci pieniądze osobom posiadającym konto premium.

Do końca stycznia 2021 roku będzie można przenieść swoje dane bezproblemowo do aplikacji MapMyRun, natomiast do końca marca 2021 roku dane będą dostępne w dotychczasowej aplikacji, potem zostaną skasowane.

Holenderski ubezpieczyciel Aegon chce sprzedać oddział zajmujący się działalnością w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce – poinformował pod koniec października Reuters. Jak donosi agencja powołująca się na dwa źródła, holenderska spółka chce w ten sposób pozyskać środki potrzebne na lepsze przetrwanie koronawirusowego kryzysu. Pod młotek ma trafić ramię firmy funkcjonujące na Węgrzech, w Polsce, Rumunii czy Turcji.

Home Broker, spółka zależna Open Finance, złożyła w maju wniosek o ogłoszenie upadłości. Jak podano wtedy w komunikacie, sytuacja finansowa Home Broker uległa istotnemu pogorszeniu ze względu na wybuch epidemii.

To już kolejna sieć odzieżowa, która wychodzi z Polski. Salamander w kraju ma 7 salonów z obuwiem i działa w Polsce od 2003 roku. 1 stycznia 2021 roku kończy program lojalnościowy, natomiast najpóźniej do 1 marca 2021 roku marka ma opuścić Polskę.

Po nieco ponad dwóch latach działalności z Wrocławia wycofuje się Vozilla, operator pierwszej miejskiej wypożyczalni samochodów elektrycznych. Firma zakończyła swoją działalność 30 kwietnia 2020 roku.

– W konsekwencji dynamicznych zmian otoczenia oraz sytuacji na rynku, projekt w obecnej formie stracił sens swojej kontynuacji. Brak przykładów podobnych wypożyczalni funkcjonujących w zbliżonych uwarunkowaniach sprawia, że MWSE Vozilla można traktować jako eksperyment, z którego zebrana wiedza posłuży całej branży i pozwoli dalej rozwijać ideę „sharing economy” w Polsce – podała Vozilla.

Sieć Fitness World złożyła w listopadzie wniosek o upadłość. Z powodu pandemii COVID-19 i wprowadzenia częściowego lockdownu spółka stała się niewypłacana.

– Chcielibyśmy poinformować, że utrzymująca się od dłuższego czasu, a ostatnio wzmagająca na sile pandemia, spowodowała ponowne zamknięcie siłowni, pozbawienie spółki głównego źródła przychodów, a w rezultacie możliwości regulowania swoich zobowiązań, przez co spółka stała się niewypłacalna. W związku z tym właściciel Fitness World sp. z o.o. złożył wniosek o upadłość Fitness World sp. z o.o. – poinformowano.

Sieć Fitness World to pierwsze firma z branży fitness, która ogłosiła upadłość. W całej Polsce działało 19 klubów zlokalizowanych m.in. we Wrocławiu, Kaliszu, Katowicach oraz Częstochowie.

W lipcu spółka Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja, zarządzająca siecią drogerii i aptek Hebe, zdecydowała, że skoncentruje swoje plany rozwojowe tylko na części drogeryjnej. Decyzja jest związana z tym, że dynamika polskiego rynku aptecznego ograniczyła możliwości uzyskania przez firmę niezbędnego efektu skali w tej branży.



W efekcie, zamkniętych zostanie 47 aptek, a pod koniec lipca rozpocznie się proces zwolnień grupowych, który ma potrwać 2 miesiące.

Kolejna na liście wypożyczalnia "elektryków". Innogy szuka chętnych do przejęcia wypożyczalni aut elektrycznych na minuty InnogyGo. Wypożyczalnia generuje kilkaset tysięcy złotych straty miesięcznie. Właściciel Innogy Polska – niemiecki koncern E.ON, chce skupić się na podstawowej działalności, czyli sprzedaży i dystrybucji energii.

