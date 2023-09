Ostatni dzwonek na zakup wyprawki szkolnej. Dla rodziców najważniejsza jest cena wybieranych produktów

Rządowe 300 zł nie wystarczy na wyprawkę szkolną. Ile kosztuje rodziców "wrzesień"? Z powodu wzrostu inflacji, a co za tym idzie cen, nie dziwi fakt, że 70 proc. rodziców liczy się z większym kosztem wyprawki szkolnej niż rok temu. 13 proc. podało, że na zakupy dla jednego dziecka przeznaczy do 300 zł, a 37 proc. od 301 do 500 zł – wynika z badania SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii na zlecenie Empiku.