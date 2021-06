Ośrodek wypoczynkowy w Łęguckim Młynie sprzedany za 3,5 mln zł. Niegdyś bywali tu dygnitarze PRL

/ powiat-olsztynski.pl

Za 3 mln 535 tys. zł samorząd powiatu olsztyńskiego sprzedał ośrodek wypoczynkowy w Łęguckim Młynie na Warmii. Niegdyś do ośrodka nad jeziorami Łęguty i Isąg przyjeżdżali dygnitarze PRL z Władysławem Gomułką na czele.

Przetarg na sprzedaż byłego ośrodka wypoczynkowego w Łęguckim Młynie został rozstrzygnięty. Kupiec zaoferował 3 mln 535 tys. zł. Zgodnie z prawem – jesteśmy na etapie uzyskiwania pozwoleń KOWR-u i Lasów Państwowych, które mają ewentualne prawo pierwokupu - poinformował w czwartek starosta olsztyński Andrzej Abako.

Samorząd powiatu olsztyńskiego przez ponad dziesięć lat starał się znaleźć nowego gospodarza dla tej nieruchomości. W 2017 r. znalazł się nabywca zainteresowany małą elektrownią wodną, która stanowiła część ośrodka, położona jednak była na odrębnej działce. Po przerwie nieruchomość została ponownie wystawiona na sprzedaż. Dwa przetargi nie przyniosły rozstrzygnięcia. Dopiero trzeci zakończył się sprzedażą.

"W ubiegłym tygodniu rozstrzygnięty został trzeci przetarg, w którym wzięło udział kilku zainteresowanych. Najwyższą cenę zaoferowała firma PTAK SA z miejscowości Rzgów koło Łodzi. Jeśli wszystkie formalności zostaną spełnione, umowę sprzedaży powinniśmy podpisać jeszcze przed latem"- wyjaśniła dyrektor wydziału gospodarowania nieruchomościami w starostwie powiatowym w Olsztynie Katarzyna Grzybowska.

W studium uwarunkowań działka jest przewidziana pod tereny usług turystycznych i sportu.

Łęgucki Młyn to były ośrodek wypoczynkowy. Zajmuje powierzchnię około 7,5 ha. Jego wielkim atutem jest lokalizacja – na kolonii wsi Łęguty w gminie Gietrzwałd, nad jeziorami Łęguty i Isąg, nieopodal drogi wojewódzkiej z Łukty do Podlejek. Znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich, w obszarze ptasim oraz siedliskowym Natura 2000 – dolina i rzeka Pasłęka. Częściowo jest położony na terenie rezerwatu przyrody – ostoja bobrów na rzece Pasłęce. Od Olsztyna dzieli go zaledwie 30 km. Ośrodek stanowi kompleks budynków o dużym potencjale turystyczno-wypoczynkowym – trzy wille, letni domek mieszkalny, dwa drewniane domki gospodarcze oraz wartownia z barem i biurem. Cała posiadłość jest wyposażona w infrastrukturę techniczną. Przy brzegu jeziora stoją dwa pomosty spacerowe, a na terenie znajduje się także kort tenisowy oraz wiaty z kominkiem i miejscem na ognisko.

Przez lata ośrodek w Łęguckim Młynie dla wielu osób był ostoją relaksu i regeneracji sił witalnych. Wśród nich byli m.in. dygnitarze PRL-u z Władysławem Gomułką na czele. Według przekazów, w te okolice przyjeżdżał też na polowania Piotr Jaroszewicz, a jeden z domków z sosny syberyjskiej podarował Gomułce Nikita Chruszczow.

Uzyskane ze sprzedaży ośrodka w Łęguckim Młynie pieniądze zasilą przede wszystkim budżet olsztyńskiej Powiatowej Służby Drogowej, która planuje zakup nowych maszyn niezbędnych do remontów i bieżącego utrzymania ponad 800 kilometrów dróg, którymi administruje. (PAP)

autor: Agnieszka Libudzka

