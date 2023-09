Osobom fizycznym na Białorusi zabroniono posiadania dronów

Białoruś werbuje do wagnerowców do "swojej pywatnej armii". Na zachętę dają mieszkanie Władze Białorusi werbują najemników z rosyjskiej Grupy Wagnera do własnej firmy wojskowej Gardserwis, obiecując im przydział mieszkań poza kolejnością. W ten sposób reżim Alaksandra Łukaszenki chce kupić sobie lojalność wagnerowców - poinformował w piątek portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii.