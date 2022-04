Osłabienie złotego wywindowało zysk NBP do rekordowego poziomu

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Dzięki wyraźnemu osłabieniu złotego Narodowy Bank Polski zanotował w 2021 r. najwyższy zysk w historii.



W ubiegłym roku NBP odnotował zysk w wysokości 10,975 mld zł - poinformował bank centralny w rocznym sprawozdaniu finansowym. Jest to najwyższy wynik finansowy w historii NBP - rok wcześniej zysk wyniósł 9,3 mld zł.

Bankier.pl na podstawie danych NBP

95 proc. ubiegłorocznego zysku, czyli 10,426 mld zł trafi do budżetu państwa, a pozostałe 5 proc. zostanie przekazane na fundusz rezerwowy NBP - podaje bank. W ustawie budżetowej na ten rok założono, że wpłata z banku centralnego wyniesie 844 mln zł.

W styczniu prezes NBP Adam Glapiński sugerował, że środki zostaną przeznaczone na modernizację polskich sił zbrojnych. „Zwykle informacje o wyniku NBP przekazujemy w marcu, już po audycie. Ale tym razem robię to wcześniej, bo przedstawiono ustawę o obronności, w której to ustawie zapisano, że zysk NBP – poza 5 proc., które pozostają w banku – będzie służył wysiłkowi obronnemu i zakupowi nowego uzbrojenia. Mam nadzieje, że tak będzie i cieszymy się, że będziemy mogli się do tego przyczynić” – powiedział.

Bank ma na przekazanie pieniędzy 14 dni od zatwierdzenia sprawozdania przez Radę Ministrów. W poprzednich latach środki trafiały do budżetu w czerwcu. 23 kwietnia ma wejść w życie nowa Ustawa o obronie ojczyzny, na mocy której w BGK zostanie utworzony Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Ostatecznie w ustawie nie znalazło się zobowiązanie banku centralnego do transferu zysku na ten cel, a w ustawie o NBP wciąż znajduje się stwierdzenie, że środki wpłacane są do budżetu.

Rekordowy wynik finansowy jest przede wszystkim wynikiem osłabienia złotego. Kurs USD/PLN wzrósł w ubiegłym roku o blisko 10 proc. Zrealizowane różnice kursowe na transakcjach w walutach obcych podbiły wynik o 13,556 mld zł, a zrealizowane różnice na transakcjach w złocie - o 6,143 mld zł.

W 2021 r. NBP inwestował w kontrakty na indeksy giełdowe rynku USA, strefy euro i Wielkiej Brytanii - podał bank. Wynik z tytułu zrealizowanych różnic cenowych z dziennej wyceny equity index futures wyniósł w 2021 r. 1,01 mld zł, w tym z USD 623,85 mln zł, z EUR 320,26 mln zł, a z GBP 66,77 mln zł.

Polski bank centralny zmodyfikował również strukturę aktywów rezerwowych, m.in. zmniejszając udział aktywów dolarowych w benchmarku strategicznym z 51 proc. do 36 proc., a zwiększając udział aktywów denominowanych w dolarze kanadyjskim z 0 do 11 proc.

MKa