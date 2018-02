Osłabienie złotego uzasadnione technicznie

Środowe osłabienie złotego nie jest zaskakujące i ma swoje uzasadnienie w analizie technicznej - oceniają eksperci. Dodają, że EUR/PLN może pozostać na obecnych poziomach w horyzoncie bieżącego tygodnia. Na rynku długu zwracają uwagę na wzajemnie wykluczające się czynniki endo- i egzogeniczne.

"Złoty dzisiaj się osłabiał. Umotywowane to było głównie czynnikami technicznymi, bowiem poziom 4,13 (EUR/PLN osiągnął go w poniedziałek - PAP) jest bardzo trudny do pokonania i po każdej nieudanej próbie para wraca na wyższe poziomy" - powiedział PAP Biznes Mateusz Sutowicz, analityk Banku Millennium.

W jego opinii osiągnięty w środę przedział wahań 4,16-17 na EUR/PLN może utrwalić się w bieżącym tygodniu. Kierunek złotemu nadawał będzie również kurs EUR/USD, który "zmaga się" z przebiciem pułapu 1,255.

Rynek długu

"Sentyment jednak nie uległ zmianie, rynek jest optymistycznie nastawiony i potrzebuje nowych bodźców do wygenerowania wyraźniejszych ruchów. Dopiero przebicie 4,13 na EUR/PLN, które pojawić się może na skutek przebicia 1,255 na EUR/USD, pozwoli na większą zmienność na eurozłotym" - dodał.

W opinii Sutowicza, czynniki lokalne wspierają wyceny polskich obligacji, ale są neutralizowane przez trend wzrostowy na rentownościach papierów z rynków bazowych.

"Znajdujemy się w momencie, gdzie czynniki krajowe (aukcja MF, dobre dane makroekonomiczne) sprzyjają spadkom rentowności na naszym rynku, ale na drugim biegunie mamy impulsy z zewnątrz, a one zdecydowanie nie sprzyjają spadkom. Ich wzajemne wykluczanie się spowodowało to ostatnie »dryfowanie« w okolicy 3,48-3,5 proc. na długim końcu naszej krzywej" - powiedział analityk.

Jego zdaniem, dochodowości amerykańskiego długu pozostają w trendzie wzrostowym i to on wyznacza kierunek, w którym podążają wyceny długoterminowych obligacji w USA.

"Z rynkowego i technicznego punktu widzenia 3 proc. na 10-letniej US Treasuries jest istotnym poziomem, ale pozostaje całkowicie w zasięgu. Dotarcie do tego poziomu może oczywiście doprowadzić do krótkotrwałych spadków rentowności, ale fundamenty na amerykańskim rynku dłużnym przemawiają za wzrostami rentowności" - podsumował.

W środę około godz. 16.15 rentowność US Treasuries wynosi 2,89 proc.

środa środa wtorek 16.15 9.45 16.30 EUR/PLN 4,169 4,1535 4,1483 USD/PLN 3,3832 3,3726 3,359 CHF/PLN 3,6107 3,5989 3,5921 EUR/USD 1,2322 1,2315 1,235 PS0420 1,7 1,7 1,71 PS0123 2,72 2,72 2,74 WS0428 3,46 3,46 3,49

Hubert Bigdowski

