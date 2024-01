Młody działacz PiS-u w PKO BP pożegnał się z pracą. Ile zarabiał?

Oskar Szafarowicz podpisał porozumienie stron i z końcem stycznia przestanie pracować dla PKO Banku Polskiego. "Czy jest prawdą, że zarabiał pan ok. 30 tys. zł na miesiąc?" - zapytał działacza PiS poseł KO Krzysztof Truskolaski. Odpowiedź nadeszła błyskawicznie.

fot. Adam Chelstowski / / FORUM

Oskar Szafarowicz przekazał Wirtualnej Polsce, że "pracę w banku na własną prośbę i za porozumieniem stron skończę 31 stycznia 2024 r., dzisiaj wystosowałem tę prośbę do kierownictwa PKO BP, uzyskując aprobatę. Od poniedziałku zdecydowałem się skorzystać z urlopu". Wcześniej dementował doniesienia, jakoby został poproszony o "odejście z pracy", publikując m.in. swoje zdjęcie przy biurku w banku.

Pozdrawiam i zbieram się do domu 😊 Czas na weekend. pic.twitter.com/EwvkMJa6K7 — Oskar (@Szafarowicz2001) January 19, 2024

Co dalej? Jak zaznaczył, czekają go "nowe wyzwania polityczne i zawodowe, które zamierzam podjąć w najbliższym czasie, które nie byłyby do pogodzenia nawet z częściowym etatem w PKO BP".

Nie wiadomo, ile zarabiał w banku Oskar Szafarowicz. Na początku zatrudniony w obszarze prezesa zarządu, pionie zarządzania personelem, w departamencie kapitału pracownika, w biurze zarządzania wartością pracownika, w zespole planowania i sprawozdawczości" został przeniesiony na inne stanowisko - z niższymi wymaganiami. W mediach pojawiły się informacje, że za część etatu zarabiał 30 tys. zł miesięcznie.

Czy prawdą jest Panie @Szafarowicz2001, że w @PKOBP zarabia Pan ok. 30 tys. zł/ miesiąc ? Mam nadzieję, że nie wstydzi się Pan tej „skromnej” pensji i odpowie mi na to pytanie. — Krzysztof Truskolaski (@KTruskolaski) January 20, 2024

Na odpowiedź młodego działacza PiS nie trzeba było długo czekać. Ujawnił, ile wynosi jego wynagrodzenie za 3/4 etatu.

"Szanowny Panie Pośle, ekonomisto (gratuluję dyplomu), jakie zaokrąglenie należy zastosować, by z około 4 tysięcy nagle uzyskać 30 tysięcy? [...] Dlaczego powiela Pan z kosmosu wzięte, kilkukrotnie zawyżone (bądź prościej - z dopisanym jednym zerem na końcu) zarobki?! Naprawdę nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, by domyślić się, że takie stawki dla młodego członka zespołu (najniższe stanowisko), pracującego na część etatu, są możliwe, ale może za pół roku pracy albo i dłuższy okres."

Szanowny Panie Pośle, ekonomisto (gratuluję dyplomu 👏), jakie zaokrąglenie należy zastosować, by z około 4 tysięcy nagle uzyskać 30 tysięcy?! Żebyście nam przy szacowaniu wpływów do budżetu państwa nie zawyżyli oczekiwań niemal 10-krotnie!



🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️



Pisał Pan o wstydzie, czyżby… — Oskar (@Szafarowicz2001) January 20, 2024

Na pytania internautów ile dodatkowo otrzymał premii, odpowiadał 0 zł, ale już nie skontrował argumentów, że "w oficjalnych komunikatach spółek są inne informacje", ani że poza premią są także inne dodatki.

Oskar Szafarowicz zasłynął profilem "Okiem Młodych", który razem z innymi członkami Forum Młodych PiS założył na Twitterze. Chwalono na nim działania rządu, a ostro krytykowano Donalda Tuska. Zamieszczał w mediach społecznościowych kontrowersyjne wpisy dotyczące m.in. posłanki Koalicji Obywatelskiej, której dzieci były ofiarami pedofila. Syn posłanki popełnił samobójstwo.

