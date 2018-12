Osiatyński: W 2019 r. wzrost PKB bliżej 4 proc., inflacja poniżej celu

W 2019 r. wzrost PKB będzie bliższy 4 proc. niż 3,5 proc., a inflacja ukształtuje się poniżej celu - powiedział w piątek Jerzy Osiatyński, członek Rady Polityki Pieniężnej.

"Wydaje mi się, że perspektywy wzrostu w Polsce są lepsze niż zakładają to, czy Bank Światowy, czy MFW (...). Mi się zdaje, że na przyszły rok będziemy prawdopodobnie mieli bliżej 4 proc. niż 3,5 proc. wzrostu PKB. Wydaje się także, że inflacja będzie utrzymana w ryzach i ukształtuje się poniżej celu inflacyjnego (...). W gruncie rzeczy, jeżeli nawet będziemy posługiwali się horyzontem trzyletnim to on też nie daje wyraźnych powodów do niepokoju" - powiedział Osiatyński w trakcie konferencji w Warszawie.

Zdaniem Osiatyńskiego Polska jest "dość bezpieczna" w przypadku wybuchu kryzysu finansowego, a sytuacja gospodarcza w kraju jest dobra.

"Wydaje mi się, że z tego punktu widzenia (wybuchu kryzysu finansowego - PAP) Polska jest dość bezpieczna, dlatego, że mamy dodatnie stopy proc., mamy inne instrumenty, które uodparniają nas na przebieg tego kryzysu. Ale oczywiście Polska jest w globalnych łańcuchach i mowy nie ma byśmy mogli się zupełnie ochronić. Nie jesteśmy izolowaną wyspą, jesteśmy jednym z ogniw tego łańcucha. Sytuacja (gospodarcza - PAP) w Polsce jest dobra, pytaniem otwartym jest, czy będzie lepiej" - powiedział.

tus/ gor/