Orlen zakończył promocję. Po wyborach ceny paliw w górę

W ostatnich dniach doszło do podwyżki hurtowych cen paliw. Choć na razie sam wzrost nie jest bardzo duży, to może wskazywać na to, że Orlen kończy promocję. Przynajmniej takiego zdania jest ekonomista Rafał Mundry.

fot. Włodzimierz Wasyluk / / FORUM

W piątek, poniedziałek i wtorek za metr sześcienny benzyny bezołowiowej 95 trzeba było zapłacić w hurcie na Orlenie 4754 zł. W środę doszło do podwyżki o 24 zł, czyli do 4778 zł. Ekonomista Rafał Mundry napisał na X (dawniej Twitter) o pierwszym tak dużym wzroście od 12 sierpnia. Ten rodzaj paliwa jest obecnie najdroższy od 16 września, wtedy jeden metr sześcienny kosztował 4824 zł.

Orlen

Kończy promocję



95 w hurcie + 24 zł na m3.

To nie wiele. ok 3 gr na litrze.

No ale to pierwszy tak duży wzrost od 12 sierpnia pic.twitter.com/yo8zKXQks0 — Rafał Mundry (@RafalMundry) October 18, 2023

Rafał Mundry uspokaja i twierdzi, że wzrost ceny hurtowej paliwa na Orlenie nie powinien drastycznie wpłynąć na ceny przy dystrybutorze. Ekonomista wskazuje, że można spodziewać się podwyżki w okolicach 3 gr na litrze.

Nie tylko benzyna

Wzrosty ceny hurtowej nie ominęły również oleju napędowego. Ekodiesel przed wyborami kosztował w hurcie 4758 zł za metr sześcienny, natomiast we wtorek doszło do wzrostu do poziomu 4778 zł, więc mówimy o podwyżce rzędu 21 zł za metr sześcienny. To również największy wzrost od 16 września.

Biuro prasowe Orlenu opublikowało wpis na platformie X w odpowiedzi na publikację Business Insidera. "Ceny hurtowe benzyny i oleju napędowego wzrosły o około 2 grosze na litrze. To różnica, która nie przekłada się na ceny detaliczne dla naszych klientów" - poinformował płocki koncern w mediach społecznościowych.

Ceny hurtowe benzyny i oleju napędowego wzrosły o około 2 grosze na litrze. To różnica, która nie przekłada się na ceny detaliczne dla naszych klientów. pic.twitter.com/qoEJQs2pf2 — Biuro Prasowe ORLEN (@b_prasoweORLEN) October 18, 2023

W listopadzie powrót do 7 zł?

Dr Jakub Bogucki z e-petrol.pl wypowiedział się w rozmowie z innpoland.pl na temat potencjalnego wzrostu cen paliw w najbliższym czasie. “Według naszych prognoz ceny w listopadzie mogą się zbliżyć nawet do 7 zł/l” - powiedział.

Może to być więc zapowiedź końca paliwowego cudu na Orlenie. Praktycznie od dwóch miesięcy ceny paliw w Polsce się nie zmieniały mimo wzrostu cen ropy na świecie. We wrześniu Orlen zalecił stacjom informowanie o “awariach” dystrybutorów w sytuacji problemów z dostępnością paliwa.

PB