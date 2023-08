Orlen z rekordową dywidendą na GPW. Dziś ostatni dzień na zakup akcji z prawem do zysku

Dywidenda od Orlenu w 2023 r. nie ma sobie równych pod względem nominalnym w historii GPW, chociaż dawno temu obecna giełdowa spółka wypłaciła ponad dwa razy tyle co Orlen w tym roku. Dzięki wypłacie przez płocki koncern kilku miliardów złotych suma dywidend od spółek z WIG20 może być w tym roku największa od 2014 r.

Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy Orlenu dywidenda z zysku za rekordowy rok 2022 wyniesie 5,50 zł na akcję, czyli w sumie 6,39 mld zł. W ubiegłym roku spółka wypłaciła 3,5 zł na akcję, co dało blisko 1,5 mld zł. Trzeba zauważyć, że w obrocie jest znacznie więcej akcji Orlenu po tym, jak w 2022 r. przeprowadzono emisje na potrzeby fuzji z Lotosem i PGNiG.

Orlen - kiedy dzień dywidendy i jej wypłata ?

Dzień dywidendy wyznaczono na 10 sierpnia, co oznacza, że zgodnie z zasadą „T+2”, opisującą czas na rozliczenie transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, akcje Orlenu, aby były na naszym koncie maklerskim w tym dniu, trzeba nabyć najpóźniej 8 sierpnia (wtorek) do końca sesji.

Już 9 sierpnia kurs Orlenu na GPW będzie notowany z „odciętą” dywidendą, co oznacza, że kwota wypłaconej dywidendy brutto (przed podatkiem od zysków kapitałowych) zostanie odjęta od kursu zamknięcia z ostatniego dnia z prawem do dywidendy (8 sierpnia). Wypłata dywidendy ma nastąpić 31 sierpnia.

Rekordowa dywidenda na GPW

Wypłata akcjonariuszom w sumie 6,39 mld zł jest najwyższą nominalnie dywidendą w historii Orlenu. Wcześniej najwięcej spółka wypłacała po 1,5 mld zł w 2019, 2021 i 2022 (za zyski z lat poprzednich).

Ponadto to najwyższa nominalnie dywidenda w historii polskich spółek z GPW. Dotychczas, będąc notowanym na parkiecie, najwięcej, bo aż 5,67 mld zł, wypłacił KGHM za 2011 r. (wypłata w 2012 r.), a drugie miejsce zajmowała dywidenda z PZU za 2013 r. w wysokości 4,66 mld zł.

W historii PZU zdarzyło się wypłacić dywidendą większą niż obecna Orlenu i KGHM sprzed 12 lat razem wzięte. Było to jednak zanim krajowy ubezpieczycie wszedł na GPW w 2010 r. Rok przed debiutem walne zgromadzenie akcjonariuszy PZU zdecydowało o przeznaczeniu łącznie nieco ponad 13,69 mld zł na wypłatę dywidendy za 2009 rok.

Była to jednak sytuacja nadzwyczajna, wypełniała bowiem warunki ugody z holenderskim Eureko, które dzięki temu wycofało roszczenia względem Skarbu Państwa wynikłe w procesie prywatyzacyjnym polskiego giganta ubezpieczeniowego.

WIG20 z największymi dywidendami od lat

Orlenowska dywidenda podnosi także sumę wypłat dywidend od spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Tym samym wypłaty w 2023 r. (za zyski z 2022 r.) prawdopodobnie sięgną 15,5 mld zł i będą w tym ujęciu najwyższe od 2014 r., kiedy to przekroczyły 16,6 mld zł. W bieżącym roku wypłatę dywidendy zapowiedziało/wypłaciło 11 spółek z WIG20. To o 2 mniej niż rok wcześniej, ale też o 5 mniej od lat 2013-2014, kiedy po 16 spółek z WIG20 dzieliło się zyskiem.

opracowanie własne na podstawie danych Bankier.pl

To suma prawdopodobna, dlatego że nie jest jeszcze przesądzona dywidenda od Santandera. Bank zapowiedział już, że chce na kapitał dywidendowy za 2022 r. przeznaczyć 3,22 mld zł, ale czeka na zgodę KNF, która analizuje taką możliwość, biorąc pod uwagę tegoroczny wyrok TSUE w sprawie frankowej. Ostatnie doniesienia z Santandera sugerują otrzymanie takiej zgody.

Nie dostał jej za to PKO BP, czyli największy polski bank, który na dywidendę miał przygotowane 1,63 mld zł. Rok temu przeznaczył na dywidendę 2,287 mld zł. Wielkim nieobecnym na tegorocznej dywidendowej liście największych spółek jest Cyfrowy Polsat, który rok termu wypłacił ponad 660 mln zł i dzielił się zyskiem przez cztery poprzednie lata z rzędu. Zawód sprawiła także JSW, która mimo najwyższego zysku w historii nie wypłaci z niego dywidendy.

Ponadto tradycyjnie dywidendy nie wypłacą detaliczne spółki, czyli Dino (brak dywidendy od czasu debiutu na GPW), podobnie jak Allegro (taka sama sytuacja) oraz Pepco. Od debiutu na giełdzie dywidendy nie wypłaca Alior, a frankowy problem skutecznie blokuje dywidendę z mBanku, który ostatni raz wypłacił ją w 2018 r. Dwa lat wcześniej (2016 r.) zyskiem ostatni raz podzieliła się PGE, przechodząca kosztowną transformację energetyczną.

Trzeci rok z rzędy suma dywidend z WIG20 rośnie

Inwestorom pozostaje cieszyć się tym, co mają i tym, że po covidowym załamaniu, dywidend od spółek z WIG20 od trzech lat przybywa, patrząc na ich skumulowaną wartość. Trzeba jeszcze lepszych statystyk dotyczących liczby spółek, które wypłacają dywidendę. Póki co we wtorek można się załapać na tę od Orlenu, która diametralnie zmieniła tegoroczną statystykę oraz okazała się historycznie największą pod względem nominalnym, chociaż uwzględniając skumulowaną inflację z poprzednich lat, wypłata blisko 5,7 mld zł przez KGHM do dziś robi wrażenie.

Przy okazji tego tematu warto pamiętać sposobach inwestowania dywidendowego, o których pisał Krzysztof Kolany w artykule "Inwestowanie dywidendowe. Poradnik dla początkujących" oraz zajrzeć do innych artykułów o tej tematyce, jak „Trwają dywidendowe żniwa" czy „Atrakcyjne wakacyjne dywidendy".