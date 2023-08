Wyniki Orlenu zaskoczyły negatywnie. Przerwana seria i prognoza prezesa Obajtka pod znakiem zapytania

Droga do multikoncernu usłana złotówkami. PKN Orlen podał koszty emisji nowych akcji PKN Orlen podał w komunikacie koszt emisji akcji. Wypuścił je w związku z połączeniami z Lotosem i PGNiG. Koszt emisji w związku z pierwszą fuzją to ok. 24,5 mln zł, a drugim przejęciem to ok. 27,1 mln zł.