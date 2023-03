Orlen wyda swoje centrum badań 3 mld złotych

Orlen wyda 3 mld zł na siebie, a dokładnie Centrum Badawczo - Rozwojowe w Płocku, które pracuje nad innowacjami dla nowoczesnej rafinerii i petrochemii. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek potwierdził to na Twitterze.

"Do 2030 roku na program B+R w Grupie Orlen przeznaczymy 3 mld złotych" - poinformował we wtorek we wpisie na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, odnosząc się do planów koncernu związanych z segmentem badań i rozwoju.

"Zespół naszego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku prowadzi badania nad innowacjami dla nowoczesnej rafinerii i petrochemii. W ciągu 3 lat zawarliśmy 85 umów o współpracy z uczelniami i ośrodkami badawczymi" - podkreślił prezes PKN Orlen. "Wspólnie testujemy m.in. biokomponenty nowych generacji, metody produkcji zielonego wodoru czy technologie zw. z drukiem 3D" - dodał Obajtek w tweecie.

Placówka służy Orlenowi

Wybudowane przez PKN Orlen Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku otwarto w maju 2021 r. Inwestycja trwała od kwietnia 2019 r. i kosztowała ok. 184 mln zł. Placówka położona w sąsiedztwie głównego zakładu produkcyjnego koncernu, największego kompleksu rafineryjno-petrochemicznego w Polsce, zajmuje się m.in. optymalizacjami procesów produkcji oraz nowymi technologiami w segmentach petrochemii, rafinerii, a także nisko- i zeroemisyjnej energetyce.

Obecnie najważniejszą częścią Centrum Badawczo-Rozwojowego PKN Orlen jest zaplecze testowe z Halą Odwzorowań i Pilotaży o powierzchni prawie 2 tys. m kw. Otwierając placówkę, koncern podkreślał, że w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych współpracuje m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską i Politechniką Gdańską, a także z instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz indywidualnie z wynalazcami.

Orlen pracuje "nad wodorem"

W połowie marca PKN Orlen podał, że do 2025 r. planuje uruchomić w płockim Centrum Badawczo-Rozwojowym Pracownię Wodorową. Koncern ogłosił wtedy zapytanie ofertowe na dostawę stanowiska do testowania wodorowych ogniw paliwowych. W opublikowanej wówczas dokumentacji postępowania zaznaczono, że jego przedmiotem jest "dostawa, instalacja, uruchomienie oraz dwukrotne szkolenie z obsługi urządzenia: stanowiska przeznaczonego do testowania ogniw paliwowych typu z membraną do wymiany protonów PEM - Proton Exchange Membrane o mocy do 0,5 kW - pojedyncze ogniwo paliwowe". W Pracowni Wodorowej prowadzone mają być "prace i projekty badawczo-rozwojowe w obszarach logistyki całego łańcucha dostaw i zastosowania wodoru jako paliwa do transportu, a w przyszłości również dotyczące technologii produkcji".

Pod koniec lutego PKN Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., która obecnie uwzględnia priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Aktualizacja zakłada m.in., że do końca dekady nakłady inwestycyjne w Grupie Orlen wyniosą ok. 320 mld zł, z czego ok. 120 mld zł zostanie przeznaczonych na "zielone inwestycje" uniezależniające od paliw kopalnych, w tym np. morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaikę, biopaliwa nowej generacji oraz tzw. zielony wodór.

Jak informował PKN Orlen po finalizacji połączenia z Grupą PGNiG w listopadzie 2022 r. - trzy miesiące po fuzji z Grupą Lotos - koncern multienergetyczny, który powstał w wyniku tych przejęć, to największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, która pod względem przychodów jest wśród 150 firm na świecie i obsługuje ponad 100 mln klientów.

