Orlen wkrótce ruszy z pierwszą emisją zielonych obligacji

PKN Orlen w najbliższych tygodniach zamierza intensywnie przygotowywać się do pierwszej emisji zielonych obligacji o wartości minimum 500 mln euro i zakłada, że dojdzie do niej jeszcze w 2020 roku - poinformował PAP Biznes wiceprezes PKN Orlen Janusz Szewczak.

"Ruszamy z emisją zielonych obligacji, jesteśmy już w fazie wstępnej realizacji. Prowadzimy badanie rynku, w najbliższych tygodniach będziemy podejmować bardzo intensywne działania w celu znalezienia doradcy przy tym procesie" - powiedział PAP Biznes wiceprezes Szewczak w kuluarach Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Lublinie.

Szewczak ocenia, że warunki gospodarcze na świecie sprzyjają obecnie przeprowadzeniu emisji obligacji.

"Chcielibyśmy, żeby do pierwszej emisji doszło jeszcze w tym roku. To będzie emisja minimum 500 mln euro. Co do kolejnych emisji, to najpierw zobaczymy, jak powiedzie się pierwsza i jakie będą warunki gospodarcze" - powiedział wiceprezes Orlenu.

"W tej chwili warunki są dobre. Pieniądz jest dostępny i jest tani, są duże możliwości dywersyfikacji źródeł finansowania" - dodał.

Kilka tygodni temu, przy okazji prezentacji programu obniżenia emisyjności CO2, PKN Orlen zapowiedział, że chce postawić na emisje zielonych obligacji denominowanych w euro jako jedno ze źródeł finansowania. Pierwsza, benczmarkowa emisja ma mieć wartość minimum 500 mln euro.

PKN Orlen szacuje, że wydatki inwestycyjne na projekty ograniczające emisję CO2 wyniosą do 2030 roku ponad 25 mld zł. Koncern planuje zredukować emisję CO2 na posiadanych aktualnie aktywach rafineryjnych i petrochemicznych o 20 proc. oraz w energetyce o 33 proc. CO2/MWh wyprodukowanej energii elektrycznej. Docelowo w 2050 roku grupa ma osiągnąć neutralność emisyjną.

Inwestycje realizowane w ramach strategii neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane przez grupę na europejskim rynku kapitałowym. (PAP Biznes)

