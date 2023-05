Orlen szykuje kolejną obniżkę cen paliw na lato. Ile zapłacimy za litr?

OPINIA Paliwa na stacjach w przyszłym tygodniu mogą zdrożeć W cenach paliw na stacjach na przełomie maja i czerwca dojdzie co najmniej do wyhamowania tendencji spadkowej, a nawet pewnego ruchu w górę. Przewidywane widełki cenowe dla benzyny 95 to 6,48-6,60 zł/l, a dla diesla: 6,06-6,19 zł/l - wynika z udostępnionej w piątek analizy portalu e-petrol.pl.