Orlen szacuje, że koszt budowy Olefiny III wzrośnie do 25 mld zł z planowanych 13,5 mld zł

Orlen szacuje, że koszt budowy Olefiny III wzrośnie do 25 mld zł, a zakończenie budowy nastąpi w I poł. 2027 r. - podała spółka w komunikacie. Według wcześniejszych założeń koszt budowy miał wynieść 13,5 mld zł, zakończenie fazy budowy inwestycji było planowane na I kwartał 2024 roku, natomiast uruchomienie produkcyjne Kompleksu Olefin III na początek 2025 roku.

"Według aktualnych szacunków koszt budowy kompleksu Olefiny III wyniesie ok. 25 mld zł, a jej zakończenie planowane jest na pierwszą połowę 2027 roku. Realizacja Inwestycji przyczyni się do wzrostu EBITDA Grupy ORLEN o ponad 1 mld zł" - napisano.

"Światowe trendy wskazują, że popyt na wysokomarżowe produkty petrochemiczne będzie dynamicznie rósł. Do 2050 roku wartość rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych ma potencjał do tego, żeby się podwoić. Jednocześnie w perspektywie 10 lat przerób ropy naftowej na tradycyjne paliwa będzie sukcesywnie malał. Uważnie analizujemy te zmiany i intensyfikujemy nasze działania, by mieć jak największy udział w petrochemicznym biznesie i w szybkim tempie zwiększać przychody generowane przez ten segment. Dlatego rozszerzamy zakres prac związanych z rozbudową Kompleksu Olefin. Unowocześnimy całą istniejącą infrastrukturę towarzyszącą" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym, prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek.

W komunikacie spółki wskazano również, że rada nazdzorcza PKN Orlen podjęła decyzje, które mają umożliwić zawarcie porozumienie z Hyundai Engineering Poland, zmieniające umowę na budowę kompleksu instalacji Olefin III w formule EPCC.

Wskazano, że konieczność podpisania porozumienia z wykonawcą inwestycji wynika z aktualizacji jej założeń, co spowodowane jest przede wszystkim wojną w Ukrainie oraz związanymi z nią sankcjami i tym samym rosnącymi kosztami materiałów, zerwanymi łańcuchami dostaw oraz ograniczoną dostępnością zasobów realizacyjnych.

"Dodatkowo, w ramach projektu Olefiny III realizowana jest modernizacja infrastruktury zasadniczej w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, a także przygotowanie tej infrastruktury pod przyszłe projekty rozwojowe, w tym o charakterze dekarbonizacyjnym. Potencjał tych projektów wzrasta z uwagi na ostatnie zmiany rynkowe i zaostrzenie regulacji" - napisano.

Dodano, że PKN Orlen poprzez zwiększoną skalę produkcji petrochemikaliów i chemikaliów planuje wykorzystać swój potencjał rynkowy nie tylko w Polsce, ale również w całym regionie (...), dogodnego położenia oraz skali i dostępności aktywów.

"Budowa kompleksu Olefiny III jest (...) niezbędna dla realizacji transformacji istniejących aktywów rafineryjno-petrochemicznych spółki w Płocku i w Gdańsku, pozwoli na zintegrowanie procesowe petrochemii w ramach Grupy ORLEN oraz realizację synergii operacyjnych, w tym z Rafinerią Gdańską. Inwestycja umożliwi dalszy rozwój Grupy Orlen poprzez działania o charakterze organicznym i nieorganicznym. Realizacja tych działań ugruntowałaby rolę Koncernu jako jednego z liderów transformacji aktywów rafineryjno-petrochemicznych w Europie" - napisano. (PAP Biznes)

