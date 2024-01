Orlen: większy załadunek cystern LNG w terminalu w Świnoujściu

W 2023 r. Grupa Orlen załadowała w terminalu w Świnoujściu 8423 cysterny LNG o łącznym wolumenie ponad 149,5 tys. ton. To o prawie 60 proc. więcej niż w 2022 r. Pod tym względem obecny rok, jak wskazują dane za styczeń, może być jeszcze lepszy - podał w poniedziałek koncern.

"W 2023 r Grupa Orlen załadowała w terminalu w Świnoujściu rekordową liczbę 8423 cystern LNG o łącznym wolumenie ponad 149,5 tys. ton. To o prawie 60 proc. więcej niż w 2022 r., kiedy terminal opuściło 5357 cystern. Jeszcze nigdy wcześniej wzrost sprzedaży nie był tak duży, ale ten rok może okazać się jeszcze lepszy" - przekazał Orlen.

Koncern poinformował w poniedziałek, że "liczba cystern z LNG od Grupy Orlen, które wyjechały z terminala do 28 stycznia już jest większa o ponad 112 proc. niż przez cały styczeń 2023 r.".

Orlen przypomniał, że terminal w Świnoujściu, do którego zawijają statki przewożące skroplony gaz ziemny sprowadzony przez m.in. z USA, Kataru czy Norwegii, jest "głównym punktem sprzedaży LNG przez Grupę Orlen". "LNG małej skali jest tą częścią rynku gazowego, dla której paliwo dostarczane jest w postaci skroplonej za pomocą autocystern i kontenerów kriogenicznych. 29 stycznia br. terminal opuściła 30-tysięczna cysterna z ładunkiem LNG" - podkreślono w informacji.

Prezes Orlenu Daniel Obajtek zwrócił uwagę, że w 2023 r. liczba autocystern załadowanych w terminalu w Świnoujściu skroplonym gazem ziemnym sprowadzonym do Polski przez Grupę Orlen wzrosła o ponad 3000 w porównaniu z rokiem 2022.

"Stale pracujemy nad zwiększeniem atrakcyjności oferty handlowej i optymalizacją logistyki, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na LNG małej skali ze strony zarówno klientów przemysłowych, jak i komunalnych. Jednak przede wszystkim dynamiczny rozwój tego rynku nie byłby możliwy bez dywersyfikacji dostaw i silnej pozycji koncernu na międzynarodowym rynku gazu. Dzięki temu Grupa Orlen jest w stanie zapewnić swoim klientom pewne dostawy surowca najwyższej jakości" – poinformował Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu.

Orlen podał jednocześnie, że rok 2023 Grupa Orlen zamknęła nie tylko z rekordową liczbą prawie 8,5 tys. cystern wyekspediowanych z terminala w Świnoujściu, ale pobity został także "rekord dynamiki sprzedaży, która wyniosła ok. 57 proc. w ujęciu wolumenowym rok do roku". "Sprzedaż LNG małej skali w Świnoujściu rośnie co roku od początku działania terminala z wyjątkiem 2022 r., kiedy w Europie doszło do kryzysu energetycznego wywołanego działaniami Rosji" - zaznaczył koncern.

Jak wyjaśnił Orlen, LNG, które sprowadza do Polski, jest w większości regazyfikowane i wprowadzane do ogólnopolskiej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, przy czym rośnie również wolumen surowca, który trafia do odbiorców w postaci skroplonej. Są wśród nich klienci przemysłowi różnych branż, ale także odbiorcy indywidualni przyłączeni do wyspowych systemów gazowych. Systemy te nie mają połączenia z siecią ogólnopolską, dlatego gaz jest dostarczany tam w formie LNG, a następnie regazyfikowany w lokalnych stacjach regazyfikacyjnych.

Koncern dodał, że LNG wykorzystuje się też na terenach, które wprawdzie mają dostęp do ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej, ale popyt na gaz jest większy od możliwości dostaw istniejącymi gazociągami - "w takim przypadku stacje regazyfikacji LNG uzupełniają podaż gazu w sieci, co umożliwia pełne zaspokojenie potrzeb odbiorców".

Jak wspomniał Orlen, oprócz terminalu w Świnoujściu, Grupa Orlen prowadzi sprzedaż gazu skroplonego również z zakładów w Grodzisku Wielkopolskim i Odolanowie, a także ze stacji przeładunku LNG w Kłajpedzie na Litwie, której jest wyłącznym użytkownikiem od kwietnia 2020 r. Koncern wyliczył, że "całkowity wolumen sprzedaży LNG małej skali przez Orlen, uwzględniający wszystkie wymienione punkty załadunku, wyniósł w ubiegłym roku prawie 200 tys. ton".

"Rozwój rynku LNG małej skali wspiera transformację polskiej gospodarki, w której gaz ziemny odgrywa ważną rolę, zapewniając potrzebne ilości energii" - podał koncern. Dodał, że wykorzystany do celów grzewczych i technologicznych gaz ziemny oznacza niższe, w porównaniu z paliwami stałymi, emisje dwutlenku węgla oraz związków wywołujących zjawisko smogu.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie. Zarządza także segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów. Rozwija jednocześnie segment odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Koncern rozwija własną flotę gazowców. W październiku 2023 r., w koreańskiej stoczni Hyundai Samho Heavy Industries odbyła się uroczystość nadania imienia dwóm kolejnym jednostkom Grupy – "Święta Barbara" i "Ignacy Łukasiewicz". Dwa pierwsze "Lech Kaczyński" i "Grażyna Gęsicka" obsługują już globalny handel, a w 2023 r. dostarczyły do Polski osiem ładunków LNG o łącznym wolumenie ponad 0,5 mln ton. Docelowo flota Grupy Orlen liczyć ma osiem jednostek. (PAP)

