Orlen rozpoczyna budowę pierwszej polskiej farmy wiatrowej na Bałtyku

Grupa Orlen podjęła finalną decyzję inwestycyjną dotyczącą budowy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power - poinformował w środę prezes Orlenu Daniel Obajtek. W ramach przygotowania infrastruktury instalacyjnej dla branży offshore koncern rozpoczął również budowę terminala w Świnoujściu.

fot. Attila Husejnow / / ZUMA Press

Całkowity budżet projektu Baltic Power szacowany jest na około 4,73 mld euro i zawiera wydatki inwestycyjne z ubezpieczeniem w kwocie ok. 4,05 mld euro, a także koszty finansowania i rezerwę dodatkową.

Grupa Orlen podjęła finalną decyzję inwestycyjną dotyczącą budowy pierwszej polskiej farmy wiatrowej Baltic Power, która w 2026 roku włączy do systemu moc blisko 1,2 GW. Budowa będzie realizowana wspólnie z kanadyjskim Northland Power.

Decyzja inwestycyjna oznacza, że koncern posiada komplet pozwoleń na budowę i zabezpieczył wszystkie komponenty farm oraz finansowanie projektu.

"Jesteśmy w punkcie zwrotnym, zarówno dla Grupy Orlen, jak i całej polskiej energetyki. Rozpoczęliśmy realizację największej w kraju i całym regionie inwestycji w źródła odnawialne. Morska farma wiatrowa Baltic Power to jeden z zaledwie dwóch projektów w Europie, który w ciągu ostatnich trzech lat dotarł do fazy realizacji. Pomimo wyzwań związanych z pandemią, łańcuchami dostaw, czy konfliktem za naszą wschodnią granicą, konsekwentnie działamy zgodnie z przyjętym na początku harmonogramem" - powiedział prezes Daniel Obajtek w Świnoujściu.

Baltic Power będzie w stanie wyprodukować czystą, dostępną energię, która może zasilić 1,5 miliona gospodarstw domowych.

W początkowych 5 latach eksploatacji projekt Baltic Power może wygenerować dodatkowe średnioroczne wolne przepływy pieniężne w wysokości ok. 140 mln EUR. Finansowanie inwestycji będzie realizowane w formule Project Finance, co jest szczególnie korzystne dla inwestycji wymagających znacznych nakładów i czasu na osiągnięcie pełnej wydajności.

Kiedy zostanie uruchomiona?

"W ciągu trzech lat uruchomimy pierwszą inwestycję, ale chcemy wykorzystywać nasze doświadczenie i zbudowaną infrastrukturę także przy kolejnych projektach" - powiedział prezes.

Jako przykład podał rozpoczętą właśnie budowę terminala instalacyjnego morskich farm wiatrowych w Świnoujściu, który będzie wykorzystywany przy realizacji Baltic Power, ale też kolejnych pięciu farmach planowanych przez Grupę Orlen o łącznej mocy 5,2 GW.

Farma Baltic Power będzie wytwarzać energię elektryczną odpowiadającą 4000 GWh, czyli około 3 proc. obecnej produkcji energii elektrycznej w Polsce. Pomoże to uniknąć emisji około 2,8 miliona ton CO2 rocznie.

Instalacja fundamentów farmy rozpocznie się w 2024 roku, a w roku 2025 na farmie stanie 76 turbin wiatrowych Vestas, o jednostkowej mocy 15 MW i wysokości ponad 250 metrów.

Obecnie budowana jest już lądowa stacja elektroenergetyczna, która umożliwi odbiór energii z morza.

Baltic Power posiada umowy z głównymi wykonawcami i dostawcami, które zabezpieczają cały łańcuch dostaw - produkcję, transport i instalację wszystkich kluczowych komponentów farmy. Wśród nich są najbardziej doświadczeni na świecie dostawcy z sektora offshore wind, w tym firmy pochodzące z Polski.

W ramach przygotowania do realizacji projektu wykonano między innymi pomiary wietrzności, badania środowiskowe oraz badania geotechniczne, na podstawie których przeprowadzono prace projektowe.

W trwającym pięć i pół roku okresie przygotowania projektu zespół Baltic Power uzyskał pozyskał 7 pozwoleń na budowę, wymagających łącznie ponad 150 zgód administracyjnych, pozyskanych od 40 różnych instytucji.

W połowie września spółka Baltic Power, należąca do grupy Orlen i Northland Power, podpisała z konsorcjum 25 polskich i międzynarodowych instytucji finansowych umowy kredytowe na finansowanie projektu budowy morskiej farmy wiatrowej o maksymalnej mocy do 1200 MW. Konsorcjum udzieli spółce Baltic Power kredytu inwestycyjnego w wysokości 3,6 mld euro na okres 23 lat. Ponadto, spółka będzie miała możliwość wykorzystania dodatkowych oraz rezerwowych linii kredytowych w wysokości odpowiednio 1,0 mld zł oraz 0,6 mld euro.

W ramach przygotowań do strategicznego rozwoju w branży offshore Grupa Orlen rozpoczyna także budowę pierwszego w Polsce terminala instalacyjnego morskich farm wiatrowych. Inwestycja realizowana przez spółkę Orlen Neptun powstaje w porcie Świnoujście i po zakończeniu prac w 2025 roku będzie jednym z najnowocześniejszych terminali w Europie.

Oto szczegóły

Jego nabrzeża i place składowe pozwolą na transport i montaż turbin wiatrowych o mocy 15 MW i większych. Terminal posłuży w pierwszej kolejności do realizacji projektu Baltic Power, następnie będzie wspierał realizację projektów innych deweloperów oraz kolejnych inwestycji Grupy Orlen na Bałtyku. W przyszłości, z uwagi na korzystną lokalizację, port w Świnoujściu będzie mógł obsługiwać nie tylko polskie inwestycje, ale również te prowadzone na wodach niemieckich, szwedzkich czy duńskich.

Grupa Orlen w ostatnim czasie pozyskała koncesje na budowę kolejnych 5 morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 5,2 GW. Cztery z pięciu koncesji znajdują się na Ławicy Odrzańskiej, na wysokości Kołobrzegu w pobliżu budowanego terminala Orlen Neptun. Piąta lokalizacja położona jest na Ławicy Słupskiej i graniczy z obszarem, gdzie powstaje farma Baltic Power. Za ich realizację odpowiada spółka Orlen Neptun.

"Obecnie nasze moce w odnawialnych źródłach energii to około 800 MW. Do końca roku ma to był 1,5 GW. Zgodnie ze strategią Grupa Orlen do 2030 roku osiągnie 9 GW mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii" - powiedział prezes Daniel Obajtek.

Realizacja wszystkich projektów morskich farm wiatrowych, jakie znajdują się obecnie w portfelu Grupy Orlen, zapewni koncernowi ok. 6,4 GW mocy i przyczyni się do osiągnięcia celu neutralności emisyjnej firmy do 2050 roku. (PAP Biznes)

pr/