Orlen rozbuduje magazyny gazu. Obajtek chwali się zapasami

Orlen rozpoczyna rozbudowę podziemnego magazynu gazu Wierzchowice. W wyniku inwestycji zdolności magazynowe PMG Wierzchowice wzrosną z 1,3 do 2,1 mld m sześc. gazu. Prezes Orlenu Daniel Obajtek poinformował w środę, że krajowe magazyny gazu zapełnione są w 95 proc.

/ materiały dla mediów

Jak powiedział prezes, jest to największa inwestycja w krajowe magazyny gazu w historii. W jej efekcie Wierzchowice będą dysponowały około połową krajowych zdolności magazynowych.

"Dzięki rozbudowie magazynu w Wierzchowicach łączna pojemność krajowych magazynów gazu wzrośnie aż o 25 proc. i przekroczy 4 mld metrów sześciennych. To tyle, ile zużywają wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce przez około 10 miesięcy. Dysponując taką rezerwą, będziemy lepiej przygotowani na wypadek ewentualnych przerw w dostawach z zagranicy lub gwałtownego wzrostu zapotrzebowania w okresie ostrych mrozów" - powiedział prezes Obajtek podczas uroczystości rozpoczęcia inwestycji w Wierzchowicach.

"Rozbudowa magazynów wpisuje się w nasz strategiczny cel wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zwiększamy nie tylko możliwość gromadzenia zapasów gazu, ale inwestujemy także we własne wydobycie w kraju i Norwegii, zawieramy kolejne kontrakty na zakup surowca i rozbudowujemy flotę statków do przewozu LNG" - dodał.

Daniel Obajtek przypomniał, że zgodnie ze strategią w ciągu siedmiu lat Orlen ma zainwestować 17 mld zł w poszukiwanie i wydobycie w Polsce, a 40 mld zł w poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu w Norwegii.

"Mocno inwestujemy w Norwegii, będziemy się tam nadal rozwijać również poprzez awizycje. W Polsce w sumie prowadzimy obecnie ponad 180 inwestycji z obszaru wydobycia" - powiedział.

Docelowo w 2030 roku wydobycie gazu w grupie Orlen ma wynieść 12 mld metrów sześciennych rocznie. Zgodnie z prognozami zaspokoiłoby to prawie połowę zapotrzebowania na gaz ze strony polskiej gospodarki.

Rozpoczęta inwestycja w Wierzchowicach będzie polegała na wykonaniu trzech nowych odwiertów umożliwiających zatłaczanie oraz odbiór gazu z magazynów oraz instalacji sprężarek. Orlen rozpoczął już wiercenie pierwszego otworu.

"Koszt inwestycji wyniesie 576 mln zł" - powiedział prezes Orlenu.

Trzema kluczowymi wykonawcami inwestycji są spółki z grupy kapitałowej Orlen. PGNiG Technologie jest głównym wykonawcą prowadzącym nadzór nad inwestycją. Spółka Gazoprojekt opracowała projekt inwestycji, a Exalo Drilling wykona zaplanowane odwierty.

W wyniku rozbudowy pojemność czynna PMG Wierzchowice, największego podziemnego magazynu gazu w Polsce, wzrośnie o 800 mln m sześc., z obecnych 1,3 mld m sześc. do 2,1 mld m sześc. O jedną trzecią - do 19,2 mln m sześc. na dobę - wzrośnie moc zatłaczania gazu do tej instalacji, a moc odbioru zostanie zwiększona o 66 proc. - do 24 mln m sześc. na dobę.

Podziemny magazyn gazu Wierzchowice wykorzystuje jako pojemność magazynową dawne złoże gazu ziemnego. Zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, na terenie gmin Milicz i Krośnice.

W procesie eksploatacji w okresie letnim gaz ziemny jest zatłaczany do złoża Wierzchowice, a w zimowym odbierany i kierowany do celów grzewczych w gospodarstwach domowych oraz przemyśle.

Grupa Orlen jest właścicielem siedmiu podziemnych magazynów gazu wysokometanowego o łącznej pojemności około 3,3 mld metrów sześciennych. Pięć podziemnych magazynów gazu: Wierzchowice, Strachocina, Husów, Swarzów i Brzeźnica to magazyny złożowe zlokalizowane w sczerpanych złożach gazu ziemnego i ropy naftowej. Dwa, w Kosakowie i Mogilnie, to magazyny kawernowe zlokalizowane w kawernach solnych - pustych przestrzeniach utworzonych w złożach soli w wyniku jej wypłukiwania (tzw. ługowania).

Obecnie podziemne magazyny są wypełnione w około 95 proc. (stan na 30 sierpnia). Podobnie jak w poprzednich latach grupa Orlen dąży do pełnego zapełnienia pojemności magazynowych w Polsce przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. (PAP Biznes)

pr/