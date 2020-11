Orlen przed BP i Lotosem. Liczba stacji paliw w Polsce wzrosła

fot. Bankier.pl /

Pod koniec września w polskich miastach i przy polskich drogach działało 7720 stacji benzynowych – o 92 (1,2 proc.) więcej niż pod koniec 2019 r. – wynika z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. W dalszym ciągu dominującą pozycję na polskim rynku paliw utrzymuje PKN Orlen. Polska pozostaje natomiast europejskim liderem pod względem liczby stacji LPG.

Co czwarta stacja z logo Orlenu

PKN Orlen pod koniec września 2020 r. posiadał 1798 stacji benzynowych w Polsce – o dwie mniej niż pod koniec 2019 r. Udział w rynku polskiego naftowego giganta wyniósł 23,3 proc., co oznacza, że co czwarta stacja benzynowa przy drodze w Polsce miała logo koncernu. 30 z nich działało pod szyldem Bliska.

Liczba stacji paliw w Polsce Sieć 2018 r. 2019 r. 2020 r. (30 września) Obecny udział w rynku [w proc.] PKN Orlen 1787 1800 1798 23,3 Grupa Lotos 495 506 510 6,6 Koncerny zagraniczne 1512 1543 1566 20,3 Niezależni operatorzy 3779 3583 3657 47,4 Sieci sklepowe 192 196 189 2,4 Ogółem 7765 7628 7720 23,3 Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Drugi z polskich koncernów paliwowych – Grupa Lotos – pod koniec września 2020 r. sprzedawał w 510 punktach. W porównaniu z końcem 2019 r. liczba stacji wzrosła cztery. Udziały w rynku pozostały na niezmiennym poziomie i wynosiły 6,6 proc. Co trzecia ze stacji należących do Grupy Lotos (189) funkcjonowała z logo Optima.

Rośnie udział w rynku operatorów niezależnych

Do 47,4 proc. (+0,4 proc.) wzrósł w tym czasie udział w rynku operatorów niezależnych. Pod koniec września 2020 r. posiadali oni 3657 stacji benzynowych – o 74 więcej niż pod koniec 2019 r., ale jednocześnie o 122 mniej w relacji do 2018 r.

Co trzecia stacja paliw z tej grupy (1162) należała do jednej z 32 firm posiadających co najmniej 10 stacji występujących pod jednym logo.

Wśród nich dominująca pozycja należała do marki Moya, która sprzedawała paliwo w 272 punktach. Do Grupy Pieprzyk należało, z kolei, 91 stacji benzynowych.

W bazach transportowych Przedsiębiorstw Komunikacji Autobusowej znajdowało się 35 stacji palic. Pojazdy komunikacji miejskiej jeżdżące po polskich miastach były natomiast tankowane na 27 stacjach.

Stale przybywa zagranicznych stacji, ale powoli

Do 1566 stacji wzrosło pod koniec września 2020 r. portfolio zagranicznych koncernów paliwowych działających w Polsce. Prym wśród nich wiodło brytyjskie BP (573 stacje), które względem końcówki 2019 r. posiadało o dwie stacje mniej i pod względem liczby stacji ustępowało jedynie Orlenowi. 418 stacji należało do sieci Shell, a wybierający paliwo z zagranicznych koncernów mogli zatankować także na 368 stacjach CircleK (dawniej Statoil) i 116 należących do sieci AMIC (dawniej Lukoil).

Stacje paliw należące do zagranicznych koncernów Sieć 2018 r. 2019 r. 2020 r. (30 września) Udziały w rynku [w proc.] AS24 30 32 35 0,5 BP 552 575 573 7,4 IDS 14 14 14 0,2 AMIC (dawniej Lukoil) 115 116 116 1,5 Shell 420 415 418 5,4 CircleK (dawniej Statoil) 349 353 368 4,8 Total 32 38 42 0,5 Ogółem 30 32 35 20,3 Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Pod koniec września 2020 r. paliwo można było w Polsce tankować także na 189 stacjach znajdujących się przy supermarketach. To o 7 mniej niż pod koniec 2019 r.

Najwięcej punktów sprzedaży paliwa znajdowało się przy sklepach Intermarche (68) oraz Carrefour (43). Wszystkie sieci, oprócz Tesco, zachowały stan posiadania z końca 2019 r. W przypadku brytyjskiej sieci, która likwiduje w Polsce swoje sklepy, liczba stacji benzynowych w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 r. zmalała z 29 do 22.

Tankowanie co 40 kilometrów

Kierowcy przemierzający polskie autostrady mogli zatankować na 88 stacjach (o 4 więcej niż pod koniec 2019 r.). Biorąc pod uwagę długość polskiej sieci autostrad (1709 km) i fakt, że zazwyczaj stacje budowane są parami w obu kierunkach, kierowcy mogli tankować auta średnio co 40 km.

Również w tej grupie dominował PKN Orlen (36 stacji). Przy autostradach można było znaleźć także dystrybutory z logo Grupy Lotos (21 stacji), BP (16 stacji), Shella (12 stacji) i CircleK (3 stacje).

Przybywa ładowarek dla „elektryków”

W Polsce w szybkim tempie rośnie liczba ogólnodostępnych ładowarek do aut elektrycznych. Choć wzrost procentowo robi wrażenie, to jednak liczby bezwzględne już tak optymistyczne nie są.

Pod koniec września 2020 r. w Polsce funkcjonowały 1253 ogólnodostępne ładowarki do „elektryków” - o blisko 250 (+24 proc.) więcej niż pod koniec 2019 r.

Najszybciej rośnie liczba szybkich ładowarek (DC). Pod koniec września 2020 r. właściciele aut elektrycznych mogli skorzystać z 408 takich ładowarek, w tym 80 zlokalizowanych na stacjach paliw.

Wolniejszych ładowarek typu AC było w tym czasie 845, z czego 32 znajdowały się na stacjach benzynowych.

Polska liderem LPG w Europie

Jak, z kolei, wynika z raportu EFL pt: „Przyszłość paliw i paliwa przyszłości”, Polska posiada wciąż dominującą pozycję w Europie pod względem liczby stacji LPG. W 2020 r. było ich ok. 7500, przy czym zdecydowana większość dystrybutorach znajdowała się na stacjach benzynowych. W drugich pod tym względem Niemczech znajdowało się ok. 6,8 tys. stacji LPG, a we Włoszech niespełna 4 tys. takich punktów.