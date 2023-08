Daniel Obajtek potwierdził, kiedy zapadnie decyzja ws. zakupu Puław

Prezes Orlenu Daniel Obajtek podtrzymuje, że decyzje dotyczące potencjalnego zakupu Zakładów Azotowych w Puławach zapadną do końca 2023 roku. W puławskim producencie nawozów trwa obecnie due dilligence.

/ FORUM

"Procesy akwizycyjne nigdy nie są łatwe. Nie odstępujemy od tematu przejęcia Puław, ale jest kwestia badania spółki. Jeśli nie posiadamy wszystkich materiałów do analiz, bo one z czasem spływają, to decyzje korporacyjne Orlen będzie podejmował wtedy, gdy będzie miał wszystkie potrzebne informacje" - powiedział dziennikarzom prezes Orlenu Daniel Obajtek.

"Musimy bardzo mocno sprawdzić, w jakim stanie są Puławy, gdyż jest to transakcja biznesowa. Musimy też sprawdzić i wycenić nasze synergie. Musimy też ocenić otoczenie zewnętrzne, gdyż nie tylko Polska, ale i cała Europa ma problem z importem tanich nawozów z innych kierunków" - dodał.

Prezes Orlenu podtrzymał, że do końca 2023 roku decyzja w sprawie ewentualnego zakupu Puław będzie podjęta.

Na początku czerwca Orlen przystąpił do badania dotyczącego możliwości akwizycji GA Puławy, należących obecnie do Grupy Azoty. Proces ten koncern chciałby zakończyć w 2023 r.

W ramach badania analizowana jest m.in. kondycja finansowa i handlowa spółki. Wyniki przeprowadzonych badań będą podstawą do podjęcia dalszych decyzji związanych z akwizycją.

Według Orlenu, przejęcie zakładów w Puławach może przynieść synergie w zakresie m.in. oferty produktowej i zwiększenia konkurencyjności, bilansowania surowców wewnątrz grupy, zapewnienia produktów na rynku w trakcie postojów remontowych, obniżenia kosztów i skrócenia czasu transportu do odbiorców krajowych, efektywniejszego wykorzystania zdolności magazynowych, wsparcia inwestycyjnego ze strony grupy Orlen, zwiększonej siły zakupowej, optymalizacji nakładów związanych z procesami inwestycyjnymi oraz kosztami funkcjonowania obszarów wsparcia (zakupy sprzętu, licencje, usługi). (PAP Biznes)

pr/ osz/