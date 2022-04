Orlen oczekuje dwukrotnego wzrostu cen gazu w 2022 roku. Średnia cena ropy może wynieść ok. 120 USD/bbl

fot. Marian Weyo / / Shutterstock

PKN Orlen oczekuje, że w 2022 roku średnia cena ropy Brent może wynieść ok. 120 USD/bbl, marże rafineryjne się poprawią, a znaczący dyferencjał Brent/Ural się utrzyma - podała spółka w prezentacji. Ceny gazu mogą wzrosnąć dwukrotnie rdr.

"Zakładając uwolnienie rezerw strategicznych ropy przez USA oraz słabszy popyt ze strony Chin, średnia cena ropy Brent w 2022 r. wyniesie ok. 120 USD/bbl" - napisano.

"Oczekujemy, że nierównowaga na rynkach paliw w Europie związana z eliminowaniem importu paliw z Rosji zwiększy popyt na paliwa wytwarzane przez europejskie rafinerie, poprawi wykorzystanie mocy rafineryjnych i przyczyni się do poprawy marż rafineryjnych" - dodano w prezentacji.

PKN Orlen oczekuje utrzymania znaczącego dyferencjału Brent/Ural ze względu na brak popytu na ropę Ural na rynku SPOT w Europie.

Jak podano, czynnikiem wspierającym marże petrochemiczne jest popyt skorelowany ze wzrostem PKB oraz niższy import w efekcie wzrostu kosztów frachtu. Z drugiej strony wysoka cena ropy i gazu ogranicza wzrost marży.

Orlen zakłada, że ceny gazu mogą wzrosnąć dwukrotnie.

"Oczekujemy dwukrotnego wzrostu cen gazu (r/r) ze względu na rosyjską inwazję na Ukrainę, zmiany regulacyjne wymuszające wypełnienie magazynów w Europie do wskazanego poziomu oraz próbę wymuszenia przez Gazprom płatności za surowiec w rublach" - podał Orlen.

Spółka oczekuje wzrostu cen energii elektrycznej do poziomu ok. 730 zł/MWh (wzrost o ok. 85 proc. rdr) w efekcie utrzymujących się bardzo wysokich cen gazu i węgla spowodowanych głównie sytuacją geopolityczną oraz wysokich cen praw do emisji CO2.(PAP Biznes)

pel/