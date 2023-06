Orlen nie jest odosobniony. Ma konkurenta w wakacyjnych promocjach

Circle K postanowił zmierzyć się z Orlenem na wakacyjne promocje. Przelicytował Orlen, który proponuje 30 groszy na litrze. Zaoferował swoim klientom 23 czerwca w godzinach od 14 do 17 z rabatu 50 groszy na litrze. Później proponuje specjalne weekendowe przeceny.

/ Cirkle K

Circle K zaznacza, że promocja dotyczy zarówno paliwa miles, jak i miles+. By z niej skorzystać, tak jak w przypadku Orlenu, trzeba mieć kartę lojalnościową. W przypadku Circle K to karta EXTRA. Można dołączyć do programu nawet tuż przed tankowaniem. Promocja "Summer Day" będzie obowiązywała w piątek, 23 czerwca.

– Już 23 czerwca powitamy wakacje cyklem zniżek na stacjach paliw Circle K. Tego dnia wystartujemy z rabatem w wysokości aż 50 gr/l, który pozwoli obniżyć koszt jednorazowego tankowania nawet o 25 zł. Dodatkowo w każdy wakacyjny weekend od 23 czerwca godz. 17.00 aż do 3 września nasi klienci zatankują dowolne paliwo o 35 gr/l taniej – mówi Rafał Droździak, szef marketingu i komunikacji w Circle K Polska.

Przy intensywnych podróżach podczas weekendowych promocji możemy sporo zyskać. Przykładowo zakup 85 litrów paliwa pozwoli zaoszczędzić blisko 30 zł.

A szczegóły? W ra,ach „Summer Weekends” klienci zatankują dowolne paliwo miles, milesPLUS lub SupraGas w obniżonej o 35 gr/l cenie. Zniżki będą obowiązywać również w każdy kolejny weekend wakacji, od piątku do niedzieli, aż do 3 września, więc dłużej niż proponowane zniżki przez Orlen.

Każdy klient będzie mógł skorzystać z promocji dowolną ilość razy pod warunkiem posiadania karty lojalnościowej EXTRA. Rabat zostanie naliczony do maksymalnie 85l w ramach jednej transakcji. Wakacyjnym promocjom towarzyszą również stałe rabaty, które są dostępne każdego dnia. Będąc uczestnikiem programu lojalnościowego, wystarczy zatankować łącznie 50 litrów, aby otrzymać pierwszy voucher z rabatem 10 groszy na litrze na paliwo bazowe (w tym LPG) lub 15 groszy na paliwo premium.

aw/circlek