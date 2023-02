Orlen napędził wzrosty na GPW. WIG20 najlepszy w Europie

Tak jak się spodziewano największy wpływ na przebieg wtorkowej sesji na WIG20 i szerokim rynku miała prezentacja strategii PKN Orlen. Reakcja inwestorów w szczególności na jasno określoną politykę dywidendową podbiła wyraźnie kurs spółki przy największych obrotach na rynku. Pomógł także sektor bankowy, który wzrósł czwartą sesję z rzędu.

fot. Krystian Maj / / FORUM

Wtorkowy handel na europejskich giełdach przebiegał w mieszanych nastrojach. Rano inwestorzy byli zaniepokojeni wyższymi od oczekiwań odczytami inflacji HICP we Francji (7,2 proc. rdr) i CPI w Hiszpanii (6,1 proc. rdr) w lutym. Z lokalnych zmiennych pojawiły się dane o PKB polski w IV kwartale, jednak był to wstępny szacunek i podany już po szybkim szacunku sprzed dwóch tygodni.

Wrażenie za to zrobiła prezentacja strategii do 2030 r. PKN Orlen, czyli spółki o największym udziale w głównych indeksach notowanych na GPW. Aktualizacja celów operacyjnych oraz przede wszystkim zmiana polityki dywidendowej już od bieżącego roku przełożyła się na silny popyt na akcje i podbiła także notowania indeksów. W grze były również banki zaliczające czwartą z rzędu wzrostową sesję. Tym samym na GPW obserwowane były wyraźne wzrosty przy spadkach DAX-a, CAC40 i niejednoznacznej postawie amerykańskich średnich. WIG20 zyskał we wtorek najwięcej wśród głównych europejskich indeksów.

WIG20 zyskał 1,49 proc. do 1847,94 pkt przy wzroście WIG o 1,31 proc. do 60 181,4 pkt. Z kolei mWIG40 zyskał 1,24 proc.do 4 421,49 pkt, a sWIG80 0,57 proc. do 19 586,47 pkt. Obroty przekroczyły 1,42 mld zł, z czego 1,27 mld zł dotyczyło spółek z WIG20.

W ujęciu sektorowym najwięcej zyskały paliwa (5,54 proc.), ale wysoko cenione były także spółki budowlane (2,29 proc.), chemiczne (1,99 proc.) i banki (1,67 proc.). Pod kreską znalazła się tylko odzież (-1,34 proc.).

W WIG20 wzrosty całego indeksu napędził kurs PKN Orlen (5,7 proc.), gdzie obrót akcjami przekroczył 421,6 mln zł i stanowił 33 proc. obrotu na wszystkich blue chipach i 30 proc. obrotu szerokiego rynku. Inwestorów mogła zachęcić jasna polityka dywidendowa i zapowiedź rekomendacji przez zarząd wypłaty akcjonariuszom 6,4 mld zł za zyski z 2022 r.

Mocne były banki na czele z mBankiem (3,8 proc.). Kolejni wśród liderów wzrostów byli PKO (1,7 proc.) i Pekao (1,65 proc.), a także KGHM (1,27 proc.) i PZU (1,19 proc.).

Obecność tak wielu spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa w czołówce liderów sesji na WIG20 może oznaczać, że inwestorzy dopatrują się analogii w wyższej dywidendzie od Orlenu z taką samą możliwością w pozostałych spółkach z państwowym pierwiastkiem. W tym ujęciu nie dziwi spadek JSW (-0,26 proc.), którą ciężko podejrzewać o dzielenie się rekordowymi zyskami, przynajmniej z akcjonariuszami.

Przeceniono jeszcze tylko akcje LPP (-1,72 proc.) oraz Asseco i Orange, ale o nie więcej niż 0,5 proc.

W drugiej linii najlepiej prezentował się kurs Budimex (4,26 proc.), który opublikował szacunkowe wyniki za IV kw. 2022 r. W tym okresie przychody wyniosły ok. 2,25 mld zł, a zysk netto przypadający j.d. 175,86 mln zł.

Zyskały akcje AmRestu (4,25 proc.), po tym, jak w poniedziałek koncern poinformował o finalizacji transakcji sprzedaży aktywów w Rosji za ok. 100 mln euro.

Inwestorzy kupowali także akcje 11bit (3,03 proc.), który także w poniedziałek po sesji przedstawił szczegóły kolejnego projektu wydawniczego pod tytułem "The Thaumaturge".

Na szerokim rynku wyróżnił się kurs Lokum (10 proc.). Na ok. pół godziny przed końcem sesji poinformował, że zmienia zasady polityki rachunkowości, dzięki czemu jednostkowy wynik finansowy netto za rok 2022 może ulec zwiększeniu o kwotę ok. 64 mln zł.

Po szacunkowych wynikach lekko na minusie był kurs Creepy Jar (-0,12 proc.), a przed wynikami publikowanymi po sesji rósł dalej kurs Games Operators (2,19 proc.). Mocno przeceniono walory Genomtec (-9,3 proc.).

Ciekawa sytuacja miała miejsce na NewConnect, gdzie akcje spółki Devoran (obecnie Devo Energy) wzrosły o 73,93 proc. przy blisko 0,9 mln zł obrotu, po tym, jak spółka wydała komunikat ESPI o otrzymaniu drogą mailową oferty obowiązującej do 1 marca 2023 r. sprzedaży udziałów spółki zależnej za 4,4 mln zł. Kapitalizacja Devo Energy przed ESPI wynosiła ok. 6,4 mln zł. Uwadze inwestorów nie może umknąć fakt, że w lipcu 2022 r. spółka była w gronie podmiotów, wśród których KNF podejrzewała manipulację akcjami.