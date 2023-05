Orlen nadal korzysta z rosyjskiej ropy. Tylko że w Czechach

Co to jest 8 gr na litrze. Opozycja apeluje do Orlenu o obniżenie marż na paliwa Nie tylko na majowy weekend, ale na stałe - posłowie Koalicji Obywatelskiej domagają się od Orlenu obniżenia marż na stałe, szczególnie, że ceny baryłki ropy spadają, a ceny na stacjach paliw Orleny nadal pozostają w stosunku do tego za wysokie.