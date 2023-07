Orlen kupi sieć stacji paliw działających na terenie Austrii

Orlen podpisał z Doppler Beteiligungs GmbH umowę zakupu 100 proc. udziałów w spółce Doppler Energie GmbH, która jest operatorem austriackiej sieci stacji paliw działających pod marką Turmöl - poinformował Orlen w komunikacie.

fot. Mateusz Szymański / / Shutterstock

Grupa Orlen przejmie 266 stacji paliw zlokalizowanych w Austrii.

"Dzięki transakcji ORLEN rozpocznie swoją działalność na nowym rynku handlu detalicznego, co jest zgodne z planami rozwoju sieci detalicznej zapowiadanymi w strategii Spółki do 2030 roku. Warunki Umowy (w tym zasady płatności oraz rozliczenia ceny) nie różnią się od warunków stosowanych powszechnie w tego typu umowach" - napisano w komunikacie.

Orlen podał, że zamknięcie transakcji nastąpi po spełnieniu się warunków określonych w umowie, w tym otrzymaniu zgód odpowiednich urzędów antymonopolowych i planowane jest na przełomie 2023 i 2024 roku.

"Wszelkie połączenia nie po to by były, byśmy stali się coraz więksi, a po to, by wypracowywać synergie w różnych obszarach. (...) Zakładane synergie, które przewidywaliśmy to ponad 10 mld zł w ciągu 10 lat. To zostało zmodyfikowane. Z analiz wynika, że te synergie na skutek połączeń nie tylko głównych spółek, ale i spółek zależnych przekroczą 20 mld zł w ciągu 10 lat" - powiedział Obajtek na konferencji.

"Dla tych, którzy wątpią w 20 mld zł synergii chciałbym powiedzieć, że w ciągu kilku miesięcy osiągnęliśmy 400 mln zł synergii w obszarach logistyki, zarządzania finansami i łańcuchami dostaw" - dodał prezes.

Jak podano w prezentacji na konferencji, osiągnięcie synergii w kwocie ponad 20 mld zł będzie możliwe po zrealizowaniu Programu PMI, zawierającego ponad 160 projektów. Nakłady związane z wdrożeniem programu, uwzględnione już w efektach projektu PMI, szacowane są na ok. 2 mld zł. Z prezentacji wynika, że po 2030 roku docelowy osiągany roczny wzrost EBITDA grupy wyniesie 2,7 mld zł.

