Orlen idzie w napoje. Aktualnie szuka odpowiedniego producenta

Orlen szuka producenta napojów kolorowych w puszce 0,33 litra pod marką własną, należącą do koncernu. Planowane jest podpisanie umowy ramowej z wybranym producentem. W ogłoszonym w tej sprawie postępowaniu podano, że oferty można składać do 25 lutego.

fot. Magda Wygralak / / Shutterstock

Informując o postępowaniu zakupowym dotyczącym "wyboru producenta napojów kolorowych w puszce 0,33L pod marką własną należącą do Orlen", koncern przypomniał w opublikowanej dokumentacji, że "prowadzi sprzedaż produktów w tej kategorii na ponad 1900 własnych stacjach paliw".

Orlen wyjaśnił jednocześnie, że głównymi celami postępowania są m.in. dobór asortymentu zgodnie z potrzebami klientów jego stacji paliw, a także zwiększenie sprzedaży. W związku z tym - jak zapowiedziano w ogłoszeniu - koncern planuje podpisanie umowy ramowej z wybranym producentem, dostawcą napojów kolorowych w puszce 0,33L "w czterech zdefiniowanych w postępowaniu smakach".

Według Orlenu, w pierwszym etapie postępowania przewidywana jest ocena kryteriów formalnych, a w drugim ocena kryteriów technicznych i analiza złożonych ofert. W dalszej kolejności planowane są spotkania negocjacyjne z przedstawicielami podmiotów, które spełnią wymagania formalne i techniczne, a następnie ostatecznie wybór producenta, dostawcy.

Koncern podał przy tym, że "zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru oferty producenta, dostawcy, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi".

Jak zaznaczono w ogłoszeniu, "estymowane ilości produktów oraz dane logistyczne i techniczne" zostaną podane w drugim etapie postępowania po złożeniu przez oferentów podpisanego oświadczenia o poufności informacji i spełnieniu wymagań formalnych.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw, w tym również w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Austrii. Rozwija jednocześnie segment wydobywczy węglowodorów, ropy i gazu, segment petrochemiczny oraz odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W 2023 r. zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem, do końca dekady koncern planuje zainwestować ponad 320 mld zł.

Według danych za trzeci kwartał 2023 r., Orlen posiadał wówczas 2596 punktów sprzedaży pozapaliwowej, w tym 1912 w Polsce. (PAP)

Autor: Michał Budkiewicz

