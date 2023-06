Orlen wprowadza wakacyjną promocję na paliwa. Obniżka jest spora

Orlen wprowadza wakacyjną promocję na paliwa od 30 czerwca do 31 sierpnia, paliwa tańsze o 30 groszy za litr - poinformował w piątek prezes spółki Daniel Obajtek.

Prezes koncernu poinformował, że promocja przewiduje możliwość zatankowania paliwa od 30 czerwca do 31 sierpnia br. czterokrotnie w ciągu miesiąca, to w sumie osiem tankowań do 50 litrów każde, w cenie niższej o 30 groszy od aktualnej ceny.

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny rabat wyniesie 45 groszy na litrze. Rabat obejmie uczestników programu lojalnościowego Vitay - poinformował Daniel Obajtek podczas konferencji prasowej.

Obniżka dedykowana jest posiadającym aplikację Vitay, ale również osobom posiadające karty plastikowe Vitay.

