Orlen chce wyemitować do 2 mln obligacji serii E, zapisy 18-29 czerwca

Zapisy na obligacje serii E dla inwestorów indywidualnych PKN Orlen potrwają od 18 do 29 czerwca 2018 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Orlen planuje w ramach transzy emisję do 2 mln obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł.

Planowanym dniem przydziału obligacji jest 3 lipca 2018 roku.

Dzień ostatecznego wykupu ustalony został na 13 lipca 2022 roku.

Marża dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu wynosi 1,2 proc., a stopa bazową jest WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów.

Cena emisyjna uzależniona od dnia składania zapisów i mieści się w przedziale od 100 zł do 100,09 zł.

Emisja jest ostatnią częścią programu emisji papierów do łącznej kwoty 1 mld zł.

