Orlen chce do końca roku wyemitować obligacje o wartości do 1 mld zł

PKN Orlen rozpoczął prace nad emisją niezabezpieczonych obligacji o wartości do 1 mld zł z pięcioletnim okresem zapadalności - podała spółka w komunikacie. Emisja ma zostać przeprowadzona jeszcze w tym roku.

Spółka rozważy wprowadzenie do emisji elementów ESG. Oferta ma zostać skierowana do inwestorów instytucjonalnych w ramach oferty publicznej.

W środę rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na zmianę programu emisji obligacji ustanowionego w 2006 roku.

"Zmiany do umowy programowej obejmują dostosowanie postanowień umowy do zmienionych przepisów prawa i aktualnych warunków rynkowych oraz dodanie do wzoru dokumentów emisyjnych komponentu ESG umożliwiającego emisję tzw. zielonych lub zrównoważonych obligacji" - napisano. (PAP Biznes)

