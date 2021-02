Orlen Pay nie działa z niektórymi kartami. Jest na to sposób

fot. Karolis Kavolelis / Shutterstock

Orlen informuje użytkowników aplikacji Orlen Pay o tymczasowych problemach z autoryzacją transakcji kartowych. Skutkują one odrzuceniem operacji. Firma podpowiada rozwiązanie.

Od początku tego roku obowiązują nowe zasady realizacji zdalnych płatności kartami. To efekt zmian w prawie wynikających ze wdrożenia dyrektywy PSD2. Dostawcy usług płatniczych i akceptujący płatności w sieci muszą być gotowi do stosowania tzw. silnego uwierzytelnienia w transakcjach e-commerce. Polega ono np. na konieczności potwierdzania jednorazowym hasłem SMS lub autoryzacją mobilną operacji.

„W efekcie tych zmian, dochodzi do jednostkowych zakłóceń w realizacji transakcji pomiędzy niektórymi bankami a częścią rozwiązań płatniczych jak np. Orlen Pay” – informuje Orlen w wiadomości trafiającej na skrzynki mailowe użytkowników. „Problem zostanie rozwiązany w ciągu kilku najbliższych tygodni. Do tego czasu, zachęcamy do realizowania płatności Orlen Pay, przez wspomniane, alternatywne metody płatnicze, które działają bez zmian i nie wymagają dodatkowego uwierzytelnienia” – wskazano w informacji.

/ Orlen

Firma zachęca do korzystania z innych źródeł finansowania transakcji – Apple Pay, Google Pay lub BLIK. W tym celu należy po zeskanowaniu kodu QR z dystrybutora wybrać z listy w aplikacji inną niż karta metodę płatniczą.

MK