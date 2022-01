Nowy terminal gazu płynnego w planach Grupy Orlen

/ Grupa Azoty

Orlen poprzez jedną ze swoich spółek zależnych chce wybudować wraz z Grupą Azoty terminal gazu płynnego. Instalacja miałaby stanąć w Policach, gdzie realizowana jest jedna z największych inwestycji w Polsce.

Orlen Paliwa, Zarząd Morskiego Portu Police oraz Grupa Azoty Polyolefins podpisały list intencyjny dotyczący budowy przez Orlen Paliwa nowego terminalu na terenie portu morskiego w Policach — poinformowała w komunikacie prasowym Grupa Azoty.

Budowa terminalu gazu płynnego na terenach należących do ZMPP miałaby obejmować instalację zbiorników typu kriogenicznego i ciśnieniowych oraz infrastrukturę przeładunkową dla obsługi drogą wodną, drogową i kolejową – napisano w komunikacie.

"Perspektywa zakupu kilkukrotnie większych wolumenów produktu w stosunku do obecnych możliwości, zagwarantowałaby spółce pozycję lidera w zakresie dystrybucji gazu płynnego na rynku krajowym. Dodatkowo stwarzałaby szansę poprawy warunków zakupowych oraz kosztów transportu. Nowe źródło zaopatrzenia w gaz płynny to również istotne zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju" – powiedział Jakub Opara, członek zarządu ds. logistyki ORLEN Paliwa, cytowany w komunikacie.

Do budowy ma zostać wykorzystane nabrzeże budowane przez Grupę Azoty Polyolefins na potrzeby projektu Polimery Police. To jedna z największych inwestycji w przemyśle chemicznym realizowana na terenie Europy. Jej koszt ma przekroczyć 6 mld zł. Będzie tam odbywać się produkcja polipropylenu, która ma w pełni zaspokoić potrzeby importowe Polski na to tworzywo. Jest to najpopularniejsze tworzywo sztuczne, którego prognoza „Polypropylene Global Market Report” wycenia rynek na ponad 192 mld dolarów w 2023 r.

"Jestem przekonany, że podpisany dziś list intencyjny otworzy przed każdym z sygnatariuszy nowe możliwości rozwoju biznesu, a infrastruktura wybudowana na potrzeby naszego projektu będzie mogła zostać wykorzystana również przy okazji budowy Terminala Gazu Płynnego ORLEN Paliwa" – powiedział Mariusz Grab, wiceprezes zarządu Grupy Azoty, cytowany w komunikacie.

Prace przy budowie terminalu mają być prowadzone wyłącznie w zakresie, który nie ma wpływu na Polimery Police. Realizacja inwestycji została ostatnio wydłużona przy jednoczesnym podniesieniu kosztów o ponad 325 mln zł.

MKu