Orlen, PGNiG i Energa utworzą współną spółkę do budowy bloku energetycznego w Ostrołęce

Energa

PKN Orlen, PGNiG i Energa podpisały umowę inwestycyjną dotyczącą kierunkowych zasad współpracy przy budowie bloku energetycznego zasilanego gazem w Elektrowni Ostrołęka C, zakładającą powołanie wspólnej spółki - poinformowały firmy w komunikatach. Dodatkowo Orlen zawarł aneks do umowy z PGNiG na dostawy gazu.

Orlen, PGNiG i Energa ustaliły, że powołana zostanie nowa spółka, która przejmie od Elektrowni Ostrołęka wybrane aktywa i pasywa niezbędne dla realizacji projektu gazowego.

W podpisanej umowie inwestycyjnej ustalono, że PKN Orlen oraz Energa będą miały łącznie 51 proc. udziałów w kapitale zakładowym nowej spółki, a PGNiG obejmie pozostałe 49 proc. udziałów.

Nowa spółka ma powstać do 30 czerwca 2021 roku po spełnieniu wszystkich przesłanek umożliwiających jej utworzenie, w tym pozyskania zgody odpowiednich organów antymonopolowych.

Dodatkowo przystąpienie PGNiG do nowej spółki będzie możliwe po przeprowadzeniu badania due dilligence projektu gazowego oraz od pozyskania zgód organów korporacyjnych PGNiG.

Ponadto PKN Orlen zawarł we wtorek z PGNIG aneks do umowy na dostawy gazu do grupy kapitałowej Orlenu do końca 2027 roku (z opcją przedłużenia do końca 2028 roku), z uwzględnieniem przyszłego zapotrzebowania Elektrowni Ostrołęka C na ten surowiec.

Podstawą kalkulacji formuły cenowej w kontrakcie są rynkowe wartości indeksów cen gazu.

Początkowo projekt energetyczny "C" w Ostrołęce był realizowany przez Energę i Eneę w formule bloku opalanego węglem. Po przejęciu Energi przez Orlen projekt węglowy został porzucony. Wspólna spółka celowa Energi i Enei, budująca elektrownię węglową Ostrołęka C, dokonała w maju odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w łącznej wysokości 1,03 mld zł.

Na początku czerwca PKN Orlen, Energa i Enea podpisały porozumienie dotyczące warunków budowy bloku energetycznego w Ostrołęce opalanego gazem. Spółki zapowiadały wówczas, że Enea zmniejszy swoje zaangażowanie w spółce celowej Elektrownia Ostrołęka i stanie się udziałowcem mniejszościowym. We wtorek Enea ostatecznie wycofała się z projektu gazowego.

Z kolei na początku września PKN Orlen i PGNiG podpisały list intencyjny zakładający analizę możliwości realizacji wspólnych inwestycji, obejmujących m.in. projekt budowy bloku gazowo-parowego CCGT w Ostrołęce.

Spółki podały wtedy, że projekt budowy CCGT w Ostrołęce zakłada wybudowanie do końca 2024 r. bloku gazowo-parowego o projektowanej mocy nominalnej ok. 750 MW netto. (PAP Biznes)

pr/