Organizator Fest Festivalu zmienia zdanie. Upadłości jednak nie będzie

18 tys. zł za grę w karty. Tyle płaci producent "Barbie" Producent Barbie poszukuje pracownika do zadań specjalnych. Za godzinę gry w karciankę Uno Quatro płaci 277 dolarów, czyli ok. 1120 zł. Tym samym tygodniówka pracy w firma Mattel na stanowisku Chief Uno player to blisko 18 tys. zł.