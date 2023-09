Ordynacja podatkowa bez zmian. Soboń: Termin przedawnienia nie ulegnie zmianie

Koszt likwidacji podatku PCC od zakupu mieszkania to ok. 200-300 mln zł Koszt likwidacji podatku PCC od zakupu pierwszego mieszkania na rynku wtórnym to 200-300 mln zł, w zależności od tego, jakim będzie cieszyło się to rozwiązanie zainteresowaniem - wskazał w czwartek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Rocznie może z niego skorzystać 30 tys. osób - dodał.