Orban: Obecna Komisja Europejska musi odejść w 2019 r.

Premier Węgier Viktor Orban uważa, że obecna Komisja Europejska powinna odejść w 2019 roku. Orban oświadczył w sobotę, że projekt następnego budżetu, przygotowany przez Komisję, jest proimigracyjny. Mówił o tym na konferencji w Budapeszcie.

Zdaniem Orbana w projekcie nowego budżetu KE przekazuje się pieniądze obywateli migrantom i organizacjom pozarządowym. "Projekt jest taki, jakby napisał go George Soros" oznajmił, nawiązując do amerykańskiego finansisty, który według władz Węgier usiłuje sprowadzić do Europy miliony imigrantów.

Podkreślił, że jeśli nie uda się osiągnąć wystarczających wyników drogą uzgodnień i jeśli zdanie innych państw w kwestii migracji i budżetu nie będzie tolerowane, to trzeba się liczyć z tym, że Europejczycy wypowiedzą swoje zdanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

Według Orbana Komisja Europejska stała się narzędziem dużych państw wobec małych krajów i dlatego, jak podkreślił, "ta Komisja w 2019 r. musi odejść".

Premier Węgier zaznaczył, że jego kraj może zaoferować swoją pomoc w wielu sferach dotyczących wspólnej polityki europejskiej, na przykład na polu reform gospodarczych albo odsyłania do domu migrantów. Jak ocenił, należy eksportować pomoc, a nie importować problemy.

Pytany o możliwą rolę Węgier w europejskiej polityce odparł, że Węgry zdają sobie sprawę ze swojej siły, znaczenia i zadań i jako członek UE nie pragną europejskiej roli politycznej. "We mnie też nie ma i nie będzie takich ambicji" zaznaczył. I dodał: "10 mln obywateli, 114 mln euro PKB, mniej niż 20 tys. żołnierzy - taka jest rzeczywistość".

Jego zdaniem pewne ambicje Węgier dotyczą Europy Środkowej i Grupy Wyszehradzkiej. Jak powiedział, Węgry chcą należeć do regionu, który ściśle współpracuje i składa się z pomagających sobie nawzajem państw. Dodał, że Węgry uznają kierowniczą rolę Polski w regionie środkowoeuropejskim i chciałyby pomóc zachodniobałkańskim państwom, a szczególnie Serbii, w uzyskaniu członkostwa w UE.

Orban zaznaczył też, że choć przywódcy Europejskiej Partii Ludowej (EPP) popełnili błędy "ze szkodą dla nas", to Fidesz jest wierny ideom tej rodziny partyjnej i Helmuta Kohla. "Zamiast dezercji podejmijmy się raczej trudniejszego zadania: odświeżmy EPP i pomóżmy jej w odnalezieniu na nowo swych chrześcijańsko-demokratycznych korzeni" powiedział.

Ocenił, że mimo sukcesów, EPP przez ostatnie półtora roku powoli, ale stale traciła na sile, czego przyczyną jest, w jego opinii to, że stworzyła "antypopulistyczny front ludowy" wobec nowych partii.

"Zamiast antypopulistycznego frontu ludowego nastąpił renesans chrześcijańskiej demokracji" - uznał Orban. "Nasi lewicowy i liberalni przeciwnicy chcą nas zakuć w dyby, dyktując tematy i opinie" powiedział, porównując to do taktyki komunistów wobec partii obywatelskich.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)

