Orange jednak nie podniesie opłat za połączenia i SMS-y do Wielkiej Brytanii

fot. Karolis Kavolelis / Shutterstock

Klienci sieci Orange Polska nie zapłacą więcej za rozmowy i wiadomości SMS do Wielkiej Brytanii. Operator wprowadza promocję, która utrzyma stawki połączeń na dotychczasowym poziomie do 31 maja 2021 r.

– Ogłoszona promocja wchodzi w życie 1 stycznia 2021 i obowiązuje w Wielkiej Brytanii oraz na terytoriach zależnych takich jak Gibraltar. Dzięki niej klienci Orange, którzy będą tam podróżować, będą rozliczani za połączenia telefoniczne, SMS-y i MMS-y tak samo jak w kraju – jeśli korzystają z nielimitowanych ofert, nie będą za nie ponosili dodatkowych opłat, a jeśli mają w planie taryfowym pakiety minut czy SMS-ów, po ich wyczerpaniu będą rozliczani wg stawek krajowych. Korzystanie z internetu będzie możliwe w ramach pakietów przyznanych w planie taryfowym – tak samo jak w roamingu w UE – informuje Orange Polska.

Co to oznacza dla klientów sieci Orange? Połączenia, wiadomości SMS oraz transmisja danych będzie rozliczana w taki sam sposób, jak do tej pory podczas podróży na terenie państw Unii Europejskiej. Wprowadzone 15 maja 2020 r. przepisy dotyczące cen połączeń na terenie wspólnoty nałożyły jednolite ceny w wysokości:

1 zł brutto (0,81 zł netto) za minutę połączenia,

0,31 zł brutto (0,25 zł netto) za 1 wiadomość SMS.

Na początku grudnia operator zmienił cennik usług wykonywanych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. W związku z brexitem minuta rozmowy z UK miała kosztować 4,94 zł, odebranie połączenia 2,02 zł za minutę a wysłanie SMS-a: 1,51 zł. Orange już wtedy zapowiedział, że klienci będą mogli liczyć na promocję.

Promocja w Orange dostępna jest dla wszystkich klientów sieci - zarówno indywidualnych, jak i biznesowych, którzy korzystają z planów abonamentowych oraz użytkowników "na kartę", usług nju mobile oraz Orange Flex. Oferta jest ważna do 31 maja 2021 r. Operator będzie informować o kolejnych promocjach, czytamy w komunikacie biura prasowego Orange.

DF