Orange Polska miał w IV kw. 753 mln zł EBITDAaL wobec 746,9 mln zł konsensusu

Software Mansion pokazał wyniki za 2023 rok. Jest powód do zadowolenia Software Mansion, agencja programistyczna, zakończyła IV kwartał 2023 r. z przychodem wynoszącym ponad 20,5 mln zł netto, co stanowi wzrost ok. 21 proc. rdr - podała spółka w komunikacie prasowym. Zysk spółki z działalności operacyjnej wyniósł natomiast 2,7 mln zł.