Orange Polska miało w IV kw. 736 mln zł EBITDAaL, zgodnie z konsensusem

Orange Polska wypracował w czwartym kwartale 736 mln zł zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu, o 4,1 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w raporcie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozowali, że spółka osiągnie wynik na poziomie 726,9 mln zł.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich ankietowanych przez PAP Biznes wobec zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu (EBITDAaL) wahały się od 709 mln zł do 736 mln zł.

Przychody grupy sięgnęły 3,379 mld zł i były o 2,7 proc. powyżej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes, których średnia wynosiła 3,29 mld zł. Sprzedaż wzrosła o 6,6 proc. rok do roku.

Zysk netto wyniósł w czwartym kwartale 2022 roku 163 mln zł i był powyżej konsensusu, który zakładał osiągnięcie 132,5 mln zł zysku.

Organiczne przepływy pieniężne Orange Polska w czwartym kwartale 2022 roku spadły do -4 mln zł wobec +131 mln zł przed rokiem.

Ekonomiczne nakłady inwestycyjne wzrosły o 26,6 proc. do 823 mln zł.

W tabeli poniżej przedstawiono wyniki Orange Polska w czwartym kwartale 2022 roku z konsensusem PAP Biznes i wynikami poprzednich okresów (dane w mln zł).

4Q2022 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2022 rdr Przychody 3379,0 3290,8 2,7% 6,6% 8,2% 12488,0 4,7% EBITDAaL 736,0 726,9 1,3% 4,1% -10,5% 3078,0 3,9% EBIT 256,0 239,4 6,9% 1607% -21,0% 1161,0 -47,5% zysk netto j.d. j.d. 163,0 132,5 23,0% -- -15,5% 724,0 -56,7% marża EBITDA 21,8% 22,1% -0,31 -0,51 -4,54 24,65% -0,19 marża EBIT 7,6% 7,3% 0,30 7,10 -2,80 9,30% -9,24 marża netto 4,8% 4,0% 0,80 7,00 -1,36 5,80% -8,22

Orange prognozuje, że w '23 EBITDAaL będzie stabilna lub wzrośnie w niskim jednocyfrowym tempie

Orange Polska prognozuje, że w 2023 roku EBITDAaL utrzyma się na poziomie stabilnym lub wzrośnie w niskim jednocyfrowym tempie. Spółka prognozuje w 2023 roku niski jednocyfrowy wzrost przychodów - poinformował Orange w komunikacie.

"Prognozujemy niski jednocyfrowy wzrost przychodów w 2023 roku. Przewidujemy dalsze wzrosty w kluczowych usługach telekomunikacyjnych (konwergentnych, komórkowych i dostępu szerokopasmowego) na rynkach detalicznych w połączeniu z solidnymi przychodami z usług IT i integracyjnych oraz odprzedaży energii, a także utrzymanie wysokiego popytu na naszą infrastrukturę ze strony klientów hurtowych. Oczekujemy również dalszej presji na wysokomarżowe usługi schyłkowe (detaliczne i hurtowe usługi telefonii stacjonarnej)" - napisano w raporcie.

"Szacujemy, że w 2023 roku EBITDAaL utrzyma się na poziomie stabilnym lub wzrośnie na niskim jednocyfrowym poziomie. Podobnie jak w 2022 roku, oczekujemy, że EBITDAaL zostanie wsparta przez wzrost przychodów we wszystkich kluczowych obszarach naszej działalności oraz dalszą optymalizację kosztów. Jednak spodziewamy się, że otoczenie inflacyjne będzie negatywnie wpływać na wysokość kosztów operacyjnych, stanowiąc kluczowe wyzwanie dla wzrostu" - dodano.

Orange Polska przewiduje, że w 2023 roku ekonomiczne nakłady inwestycyjne (eCapex) będą się mieścić w przedziale 1,5-1,7 mld zł, przy czym nakłady te nie obejmują płatności za częstotliwości.

"Przedział ten odzwierciedla efektywność inwestowania, ambitny plan co do zbycia nieużywanych nieruchomości oraz nasze założenie, że rozstrzygnięcie aukcji na częstotliwości 5G (pasmo C) nastąpi w drugiej połowie roku" - napisano w raporcie.

W 2022 roku przychody grupy wyniosły 12.488 mln zł, czyli wzrosły 4,7 proc. rdr. EBITDAaL wyniosła 3.078 mln zł, co oznaczało wzrost o 3,9 proc. rdr.

Orange Polska rekomenduje wypłatę 0,35 zł dywidendy na akcję

Zarząd Orange Polska rekomenduje, by z zysku netto za 2022 rok wypłacić 0,35 zł dywidendy na akcję, co oznacza jej zwiększenie o 40 proc. w stosunku do dywidendy wypłaconej w poprzednim roku - poinformowała spółka w komunikacie.

"Biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki finansowe spółki w 2022 roku, mocny bilans oraz dobre perspektywy na przyszłość, w dniu 15 lutego 2023 roku zarząd Orange Polska podjął uchwałę o zarekomendowaniu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy pieniężnej w wysokości 0,35 zł na akcję w 2023 roku z zysków za 2022 rok. Propozycja ta stanowi wzrost o 40 proc. wobec dywidendy 0,25 zł na akcję wypłaconej w 2022 roku" - napisano w komunikacie.

Zgodnie z polityką dywidendową zawartą w strategii, zarząd Orange Polska uznaje dywidendę 0,35 zł na akcję za nowy stabilny poziom bazowy na przyszłość.

"Wszelkie decyzje o zmianie wysokości dywidendy będą podejmowane co roku, z uwzględnieniem przewidywanych bazowych trendów finansowych oraz długookresowej prognozy dźwigni finansowej (stosunek długu netto do EBITDAaL) względem przyjętego korytarza 1,7-2,2x" - napisano.

Zarząd zaproponuje akcjonariuszom Orange Polska, aby dzień ustalenia prawa do dywidendy nastąpił 22 czerwca, a jej wypłata nastąpiła 6 lipca.

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy Orange Polska.

