Orange Polska ma 1 mln klientów światłowodowego internetu

Przychody Vigo System wzrosły w IV kw. 2021 r. o 56 proc. rdr do 22,3 mln zł

Przychody Vigo System wzrosły w czwartym kwartale 2021 roku o ok. 56 proc. rok do roku do 22,3 mln zł - podała spółka w komunikacie. W całym 2021 r. sprzedaż wzrosła o 33,8 proc. do ponad 71,5 mln zł.