Orange Polska chciałby zwiększać dywidendę wraz ze wzrostem biznesu - poinformował podczas telekonferencji Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych członek zarządu ds. finansowych spółki Jacek Kunicki.

"Naszym planem lojalnościowym dla inwestorów będzie dywidenda i do tego zachęcam. Nie tylko dywidenda, którą zaczniemy wypłacać, ale jej przewidywalność w niespokojnym świecie. Nie ukrywamy, my dość silnie pracujemy nad tym, żeby zwiększać potencjał na to, żeby ona również rosła wraz ze wzrostem biznesu. A patrząc na siłę oddziaływania telekomów na gospodarkę, wierzę, że mamy dobre podstawy, żeby biznes się rozwijał" - powiedział Kunicki.

Orange Polska zapowiedział powrót do wypłaty dywidendy w przyszłym roku. Jej bazowy poziom ma wynieść 0,25 zł na akcję. Warunkiem wypłaty dywidendy ma być nieprzekroczenie wskaźnika długu netto do EBITDAaL w wysokości 2,1x (z uwzględnieniem wyników aukcji na częstotliwości 5G).

Bazowym poziomem wypłaty ma być 0,25 zł na akcję, ale wszelkie decyzje o zmianie wysokości dywidendy będą podejmowane co roku, z uwzględnieniem przewidywanych bazowych trendów finansowych oraz długookresowej prognozy dźwigni finansowej (stosunek długu netto do EBITDAaL) względem przyjętego korytarza 1,7-2,2x.

W czerwcu akcjonariusze Orange Polska zdecydowali o przeniesieniu zysku za 2020 r. oraz zysku z lat ubiegłych na kapitał rezerwowy. Jak wynika z podjętej uchwały, przeniesiona na kapitał rezerwowy łączna kwota ok. 63,5 mln zł będzie mogła być przeznaczona na wypłatę dywidendy.

Ostatnia wypłata dywidendy przez Orange Polska, w wysokości 0,25 zł na akcję, miała miejsce w 2016 roku.(PAP Biznes)

