Podwyżki cen w Orange. Spółka podała ważny termin

Orange Polska zamierza kontynuować strategię "więcej za więcej", co oznacza, że ceny usług będą się zmieniały. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy spółka podejmie decyzję w sprawie klauzul w umowach z nowymi klientami, które umożliwią podwyżki cen - poinformował prezes Orange Polska Julien Ducarroz.

W czwartek rano grupa Orange ogłosiła w Paryżu plany dostosowywania cenników do inflacji. Prezes Orange Polska był pytany podczas konferencji prasowej, czy plany grupy obejmują również polski rynek.

"Grupa ogłosiła strategię odzwierciedlenia inflacji w naszych cenach. To ogólne oświadczenie ze strony grupy. Patrząc jej kompozycję, w grupie są tak duże kraje jak Francja, które jak dotąd nie przeprowadziły żadnych podwyżek. To co dzisiaj ogłosiła grupa, dotyczy głównie Francji, nastąpi tam przegląd cenników pod kątem inflacji" - powiedział dziennikarzom prezes Ducarroz.

"W Polsce będziemy kontynuować strategię +więcej za więcej+, ceny również będą się zmieniały. W ciągu pierwszego półrocza będziemy podejmować decyzje na temat klauzul, które zawarliśmy w umowach z nowymi klientami umożliwiających podwyżki cen" - dodał. (PAP Biznes)

