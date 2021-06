Trwa awaria sieci Orange. "Nie działa internet stacjonarny" – zgłaszają klienci

/ Bankier.pl

Trwa awaria w sieci Orange Polska. Od rana klienci z całej Polski zgłaszają problemy z dostępem do internetu stacjonarnego.

"Szczecin - cały światłowód padł!", "Od około godziny 8 brak internetu światłowodowego w Kołobrzegu. Z tego co widzę, to nie tylko u mnie. Kiedy można spodziewać się rozwiązania problemu?", "U mnie też od kilku godzin brak światłowodu, kiedy naprawicie awarie? U sąsiadów też brak, więc to, nie że tylko u mnie" – o problemach z dostępem do internetu piszą użytkownicy sieci na Facebooku.

Pierwsze zgłoszenia o problemach z dostępem do internetu stacjonarnego zaczęły spływać już po godzinie 6 rano w piątek (11 czerwca), wynika z doniesień serwisu Downdetector. Najwięcej raportów o problemach pochodzi z Poznania, Warszawy, Gdańska, Szczecina, Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Katowic oraz Koszalina.

fot. / / Downdetector

"Mamy potwierdzone problemy z dostępem do internetu stacjonarnego", "(...) w podanej lokalizacji mamy zarejestrowaną usterkę światłowodu. Prace naprawcze trwają i powinny zakończyć się do 24 godzin. Przepraszamy za utrudnienia" – potwierdza Orange w odpowiedzi na komentarze użytkowników sieci zamieszczone na Twitterze oraz Facebooku.

@policjant chętnie pomożemy. Mamy potwierdzone problemy z dostępem do internetu stacjonarnego. Czy zechcesz nam podać miejscowość i ulicę. Sprawdzimy informacje dla Ciebie. — Orange Polska (@Orange_Polska) June 11, 2021

Redakcja Bankier.pl skontaktowała się z biurem prasowym Orange Polska.

DF