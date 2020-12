Orange podnosi opłaty za rozmowy i SMS-y do Wielkiej Brytanii

fot. ksokolowska / Shutterstock

Orange podnosi opłaty za połączenia do Wielkiej Brytanii. W związku z brexitem od przyszłego roku klienci sieci więcej zapłacą za SMS-y, rozmowy oraz transmisję danych.

1 stycznia 2021 r. zakończy się okres przejściowy i brexit stanie się rzeczywistością. W związku z tym operator sieci Orange "wyprowadza Wielką Brytanię" z Unii Europejskiej, a dokładnie z europejskich stawek za połączenia, SMS-y oraz transmisję danych. Anglia od nowego roku będzie należeć do strefy 2 "Więcej Europy" w sieci Orange. Klienci zapłacą więcej za usługi telekomunikacyjne.

Ile kosztuje rozmowa z Polski do Anglii w Orange?

Za minutę połączenia (lub widea rozmowy) z Wielkiej Brytanii do Polski klienci sieci Orange zapłacą 4,94 zł, natomiast koszt połączeń odbieranych do 2,02 zł za minutę. Natomiast za wysłanie jednego SMS-a trzeba będzie zapłacić 1,51 zł, a kolei MMS będzie kosztować 3,03 zł. Najbardziej zdrożeje transmisja danych. Klienci Orange za jednego megabajta internetu zapłacą 31,76 zł. Stawki obowiązujące od przyszłego roku do Anglii będą na takimi poziomie jak usługi na Ukrainie, Turcji czy w Albanii.

Usługi telekomunikacyjne do Wielkiej Brytanii w podstawowej wersji będą droższe niż do Rosji, gdzie obowiązują szczególne warunki dotyczące kosztów, m.in. cena za połączenie z Rosji do Polski wynosi 1,46 zł za minutę.

W strefie 2 firmy Orange oprócz Anglii znajduje się Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gibraltar, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Rosja, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wyspa Guernsey, Wyspa Jersey, Wyspa Man, Wyspy Owcze oraz pozostałe kraje i terytoria europejskie.

Operator Orange przedstawił nowe cenniki oraz zapowiedział wprowadzenie promocyjnych ofert dla Polaków podróżujących do Wielkiej Brytanii, poinformował Wojciech Jabczyński, rzecznik sieci na Twitterze.

Od 1 stycznia Wielka Brytania będzie poza UE. Brexit zmieni stawki usług telekomunikacyjnych w #roaming. Właśnie opublikowaliśmy nowe cenniki. Pracujemy nad atrakcyjną promocją dla klientów @Orange_Polska.

