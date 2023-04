Opracowano drukarkę do szczepionek. "Mają dotrzeć do większej liczby osób"

Sztuczna inteligencja rekrutuje pracowników. Pokolenie Z zachwycone Do 2025 roku pokolenie Z będzie stanowiło już ponad jedną czwartą rynku pracy. To osoby urodzone w latach 1997-2012. Są pierwszym cyfrowym pokoleniem, które dorasta nie pamiętając świata bez internetu. Największą frustracją, jaka może ich spotkać w pracy, jest to, że technologia jest zbyt wolna (54 proc.), przestarzała (35 proc.) lub w firmie brakuje narzędzi, które pomagają w wykonywaniu czasochłonnych i nudnych zadań (35 proc.). Są to powody, dla których są w stanie zmienić lub rzucić pracę.