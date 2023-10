Opozycyjny rząd oznacza powrót inwestorów zagranicznych do Polski

Możliwość stworzenia opozycyjnego rządu prawdopodobnie oznacza powrót inwestorów zagranicznych na polski rynek długu i lepsze perspektywy dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych, a to wskazuje na umocnienie złotego - oceniają ekonomiści ING Banku Śląskiego.

"Przewaga opozycji jest na tyle duża, że scenariusze braku stabilizacji w Parlamencie są mało realne. Premier Morawiecki zapowiedział, że podejmie próbę stworzenia rządu, ale arytmetyka wskazuje, że w drugim kroku zapewne powstanie rząd opozycyjny i to on będzie sprawował władzę. Rynki finansowe zakładały, że wygrana opozycji oznacza szybkie odblokowanie pieniędzy unijnych i wszystkie partie opozycyjne zgadzają się, że jest to priorytet. Taki wynik wyborczy wskazuje, że łatwiej będzie sfinansować wysokie potrzeby pożyczkowe budżetu w przyszłym roku" - napisano w porannym raporcie banku.

"Zakładamy powrót inwestorów zagranicznych na polski rynek długu, który przez wiele ostatnich lat był omijany przez zagraniczny kapitał. Możliwość stworzenia rządu opozycyjnego oznacza też lepsze perspektywy dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), ponad już znaczące napływy, jakie obserwujemy ostatnio. Te dwa czynniki wskazują na umocnienie złotego" - dodano.

Według badania late poll, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło najwięcej głosów w wyborach parlamentarnych z wynikiem 36,6 proc., co daje mu 198 mandatów w Sejmie. Koalicja Obywatelska może liczyć na 31 proc. głosów, co da jej 161 mandatów. Trzecia Droga otrzymała 13,5 proc. głosów (57 mandatów), Lewica 8,6 proc. (30 mandatów), a Konfederacja 6,4 proc. (14 mandatów). (PAP Biznes)

